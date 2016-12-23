Ümraniye'de toprak kayması

Şerifali Mahallesi Elalmış Caddesinde, etkili olan yağışın ardından, istinat perdesi tamamlanmamış inşaat temelinde toprak kayması oldu.
Toprak kayması sonucu inşaatın caddeye bakan kısmındaki kaldırımda göçük oluştu.
Durumu fark eden vatandaşlar, olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek göçen kaldırımda ve inşaat girişinde önlem aldı.
Şerifali Mahallesi Elalmış Caddesinde, etkili olan yağışın ardından, istinat perdesi tamamlanmamış inşaat temelinde toprak kayması oldu.