Ümraniye'de Ocak ayında kültür sanat dolu dolu geçecek!

14 yıldır kültürden sanata, eğitimden spora birçok dalda başarılı çalışmalara imza atan Ümraniye Belediyesi, vatandaşları birbirinden güzel ve verimli etkinliklerle buluşturuyor. Her sezon olduğu gibi bu sezonda da Ümraniyelileri yeni isimlerle tanıştıran Ümraniye Belediyesi; Söyleşi ve Konferanslar başlığı altında Ömer Tuğrul İnançer, M.Fatih Çıtlak, Ömer Faruk Harman, Büşra Börekçi, Ömer Döngeloğlu, Şeyma Başlılar, Prof. Dr. Kemal Sayar ve Sadık Yıldız’ı ağırlayacak.

Öte yandan Ümraniye’deki öğrencilere kendi okullarında seminer dinleme fırsatı da sunan ve Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen Kültür Sanat Okulda Başlar programları ile; Mihmandar Uluslararası Öğrenci Derneği, Kadir Murat Öztürk, Dr. Ahmet Anapalı, Ali Osman Aydın, Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Arslan, Özcan Ünlü, Selçuk Eraslan ve Hüseyin Goncagül’ü Ümraniyelilerle buluşturacak. Bu ayın tiyatrolar bölümünde ise Pürtelaş, Alamut, Emanet, Tiyatro Karınca ve Gözyaşım Filistin sergilenirken; çocukların kişisel gelişimlerine yardımcı olacak Babaannemin Çantası, Hay Meraklı Çocuk, Kudüs Seyahatnamesi, Nasrettin Hoca Fıkralarıyla Aramızda, Cesaret Taşı, Bilim Adası, İki Kafadar, İyi Çocuk, Pamuk Dede ve Torunları ile Kelebek Avcısı tiyatro oyunları da kültür merkezlerimizde izleyicilerin ilgisine sunulacak. Ayrıca Sufi Meşk Grubu ile Eşref Ziya Terzi gibi grup ve sanatçıların konserleriyle de izleyiciler duygusal anlar yaşayacak.

Tüm bunların yanı sıra her yaştan ve her gruptan vatandaşın eğitimini önemseyen Ümraniye Belediyesi, 10 haftalık eğitim programlarından oluşan Akademi Nisa ve Akademi Genç sayesinde de birbirinden değerli akademisyen, hoca ve sanatçıyı Ümraniyeli hanımlar ve gençlerle buluşturacak. Devam zorunluluğu olan ve eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilen Akademi Nisa ve Akademi Genç programlarında edebiyat, tarih, siyaset, kültür, sanat, sosyoloji, psikoloji, dinler tarihi, İslam tarihi ve ekonomi gibi geniş bir yelpazede dersler verilecek.

Tüm Ümraniyelileri zengin içerikli kültür etkinliklerine bekleriz.