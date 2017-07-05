Ümraniye'de korkutan yangın

Yangın Ümraniye Aşağı Dudulu Mahallesi Hürrem Sokak'ta bulunan bir gecekonduda saat 03.00 sıralarında çıktı. Suriyeli bir ailenin kaldığı iddia edilen gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan iki katlı binaya da sıçradı.

GECEKONDULAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekondu ve binaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın güçlükle söndürüldü. Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale gelirken, iki katlı binanın çatısında ise maddi hasar oluştu.

Yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.