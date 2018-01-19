Ümraniye’de iki heyecan birden yaşandı

Ümraniye Belediyesi yaklaşık 400’ün üzerinde kalıcı eserlerine bir yenisini daha ekleyerek vatandaşın hizmetine sunmuş oldu. Belediyenin destekleri ve İstanbul Valiliği tarafından hizmete açılan Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin açılışı ile 2017-2018 Eğitim Öğretimin ilk yarıyılının karne töreni coşkulu bir kalabalıkla gerçekleşti.

Ümraniyeli öğrencilerin iyi şartlarda eğitim alması için elinden gelenin en iyisini yapan ve eğitime desteklerini Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin hizmete açılmasıyla bir kez daha gözler önüne seren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, öğrencilerin karne heyecanına da ortak oldu.

Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin açılışı ve 2017-2018 Eğitim Öğretim yarıyılının karne dağıtım programına Başkan Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Vehbi Ayvat, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri, AK Parti Ümraniye İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Muhtarlar, Mahalle Başkanları, STK temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Ümraniye Belediyesi Mehteran Takımı ve folklor ekibinin gösterileri ile başlayan program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Müdürü Fehmi Ergen gerçekleştirdi.

Okulun teknik özellikleri hakkında bilgi veren Ergen, “Bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen okulumuza, mescit, çevre düzenlemesini yapan Belediye Başkanımız Hasan Can Bey’e, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, “Rabbim gençlerimize zihin açıklığı versin. Sizler bizim emanetimizsiniz. Bu vesileyle ilçedeki tüm okullara olduğu gibi açılışını gerçekleştirdiğimiz Nevzat Ayaz Anadolu Lisesine de destek ve katkılarından dolayı Belediye Başkanımıza şahsım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Sevgili öğrenciler, sizlerin daha kaliteli ortamda eğitim almanızı sağlamak için bu okul yeniden yapıldı. Okulumuzun yeniden yapılışı hem Ümraniyelileri, hem de bizleri çok mutlu etti. Bu vesileyle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu okul dönemlerinin kıymetini çok iyi bilin, zamanınızı iyi değerlendirerek geleceğinize yatırım yapın. Sizin başarılarınızı görmek isteyen anne, baba ve öğretmenlerinizin söylediklerini önemseyin” dedi.

Başkan Hasan Can, “Çocuklar bu memleketin değerlerini de çok iyi bilmelisiniz. Bu vatan uğruna şehit ve gazi olanların neden şehit ve gazi olduklarını bilmeniz lazım. Bu şehitlik mertebesi ve gazilik unvanı ancak; millete olan borcumuzu, değerlerimizi bilerek ve sahip çıkmakla olur. Hangi mesleği, yaparsanız yapın, en iyisi olmak zorundasınız. Bu ülkenin geleceği sizlerle yükselecek. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye ifade etti.

Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, “Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi yeni hizmet binasının yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimizin aileleriyle birlikte güzel bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Hasan Can ve protokol tarafından, Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin açılış kurdelesi kesilerek dönem birincisi olan dört kız öğrenciye karneleri ve hediyeleri takdim edildi.

Daha sonra ilçedeki okullara, eğitime destek ve katkılarından dolayı Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a teşekkür plaketi takdim edildi.