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Ümraniye'de hediye çaydanlığı alayım derken evinden oldu

Ümraniye'de yaşayan Mehmet Kaya, akıllara durgunluk veren bir yöntemle dolandırıldı. Hediye çaydanlık getiren kargocunun verdiği teslimat kağıdını imzalayan Kaya'nın evi icralık oldu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:39
Ümraniye'de hediye çaydanlığı alayım derken evinden oldu

500 bin lira değerindeki evini 2013 yılında bir ilan sitesinden satılığa çıkardı. Evin satılık olması üzerine A.Y. isimli bir kişi 71 yaşındaki Mehmet Kaya’yı arayarak talip olduğunu ve evi kimseye satmamasını söyleyip, hediye olarak da çaydanlık göndereceğini söyledi. Mehmet Kaya’nın evine gelen kurye imza karşılığında hediyeyi teslim ederek ayrıldı.

İCRALIK OLDU

3 ay sonra evinin vergi borcu olup olmadığını öğrenmek için E-Devletten sorgu yapan Mehmet Kaya, evinin icralık olduğunu görünce dünya başına yıkıldı. Dolandırıcı kuryenin kağıdına imza attığı için evini kaptıran Mehmet Kaya ve ailesi, hukuk mücadelesini kaybetti ve evi satılığa çıktı. Evin satılması halinde evsiz kalacakları için çaresiz kalan Kaya ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

"KARGO TESLİMAT KAĞIDI YERİNE SENET İMZALATMIŞLAR"

2013 senesinde kapılarına gelen kargo teslimat kağıdını imzaladığını söyleyen ev sahibi Mehmet Kaya: “O anda ben kargo alındısı olarak imza attığımda bana senet imzalatmışlar. PTT kargo olduğu için ben kuşkulanmadım. Ben bunu 2 ay sonra öğrendim. Ve senet tarihini 2009 senesine atmışlar. 189 bin TL yazmışlar ben kabul etmiyorum. Kimseye senet vermedim. Ama bu şekilde de evim gitti. Başka mal varlığımda yok şuanda ben sokaktayım. Varım yoğum buydu.” dedi.

"45 SENELİK EVİM GİTTİ"

Bu adamların yakalanmasını istiyorum diyen Kaya: “Senette bir pul olsaydı ben onu imzalamazdım. Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Beni şimdi evimden çıkaracaklar. 8 tane torunum var. 20 kişilik aileyim ben şimdi yatacak yerim yok."

"Mahkeme sürecinde onların avukatı vardı. Mazeret yazdı gelemedi. 6 ay sonra tekrar mahkeme vardı. Avukatları yine gelmedi. 3 mahkemede şahsın ismi vardı. Yine gelmediler. Ben kiminle mahkeme oluyorum. Ne avukat ismi var ne alacaklı ismi var. Hiç bir isim yok. Ben şahısların tanımıyorum. Hiç yüz yüze gelmedim. Bu şahısların yakalanmasını istiyorum. Ben para pul da alamadım. Benim bir emekli aylığım var başka bir şeyim yok. 4 tane evladımı hurda satarak okuttum. Benim 45 senelik evim gitti. Cumhurbaşkanımdan, Başbakanımdan yardım istiyorum.”şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 10:39
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