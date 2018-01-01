Ümraniye'de fetih özel gecesi düzenlendi

Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşen program, Prof. Dr. Yaşar Düzenli ve Sanatçı Aykut Kuşkaya’nın katılımıyla gerçekleşti. Programa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Vehbi Ayvat, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk; Mekke’nin fethinin öneminden bahsetti.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ; “Bu akşam burada Mekke’nin Fethi ile alakalı bir konuşma ve bir musiki dinletisi olacak. 31 Aralık tarihinde Mekke’nin Fethini kutlamak bir gelenek hâline geldi. Rabbim niyetimizi kabul etsin. Fetih ruhu hayırlı işlerde kapı açmaktır. Peygamberimizin Mekke’ye girişi muhteşem bir tevazu içindedir” dedi.

Mekke’nin Fethinden ve Peygamber Efendimiz (SAV)’in hayatından bahsetti. Ayrıca tarih boyunca Müslümanların yaptığı önemli fetihlerinden de bahseden Başkan Hasan Can, “Allah hepimize hayırlı işler nasip etsin. Akıbetimizi hayırlı etsin. Rabbim yarınımızı bugünümüzden güzel eylesin. Gençler; bu yaşlarda hayat yavaş gidiyor. Yaş kemale erdiğinde hayat o kadar hızlı akıyor ki yaşadığınız zamanın kıymetini bilin. Efendimizin ifadesiyle; ‘İki şeyin kıymetini biliniz. Birincisi sağlık, ikincisi boş vakit.’ Allah, Mekke’nin Fethini yâd ettiğimiz bu yıl dönümünde efendimizin şefaatine bizleri nail eylesin” dedi.

Ardından Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu bir konuşma yaparak programda emeği geçen herkese teşekkür etti.