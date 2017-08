Ümraniye’de Coşkulu Sünnet Şöleni

Ümraniye Belediyesi, bu yıl da sünnet ettirdiği 1.500 çocuk için Ümraniye Şehitler Meydanı’nda büyük bir ‘Sünnet Şöleni’ gerçekleştirdi. Birbirinden güzel etkinliklerle dolu şölene büyük ilgi gösteren Ümraniyeli çocuklar, Ümraniye Meydanı’nı doldurdu. Şölene Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Vekili Nurettin Yekeler, Ümraniye İlçe Müftü Vekili Müslüm Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Ümraniye İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, STK Temsilcileri, belediye birim müdürleri, sünnet ettirilen çocuklar, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programdan önce Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, A Haber ve TGRT Haber’in canlı yayın konuğu oldu. Ayrıca Başkan Hasan Can, 24 TV, Akit TV, İHA ve DHA'ya da röportaj verdi.

Program İmam-ı Azam Camii İmam Hatibi Osman Osmanoğlu'nun kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Ardından Belediye Mehter Takımı sahne aldı. Seslendirdikleri birbirinden güzel Mehter Marşları ile büyük beğeni toplayan Mehter takımı, yalnızca çocuklardan değil, ailelerinden de yoğun ilgi gördü.

Şölende açılış konuşmasını gerçekleştirenAK Parti Ümraniye İlçe Başkan Vekili Nurettin Yekeler, selamlama konuşmalarının ardından “Hepiniz Ümraniye’mizin bu güzel şölenine hoş geldiniz. Yıllardır Ümraniye’mizi güzelliklerle buluşturan Ümraniye Belediye Başkanımız Hasan Can duayen işler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Allah ondan razı olsun. Belediye Başkan Yardımcılarımızı da tebrik ediyorum. Ayrıca ilçe dışında olduğu için sizlere AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu’nun selamlarını iletiyorum. Allah’ın selamı rahmeti üzerinize olsun, geceniz mübarek olsun” diyerek konuşmalarını sonlandırdı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Allah’ın rahmeti, bereketi, hepimizin üzerine olsun. Anne babaların erkek çocukları için ömürleri boyunca görmekten haz alacağı mürvetlerini görmek için buradayız. Allah evlatlarımızı bizlere, sizlere bağışlasın. Vatana, millete, hayırlı evlatlar nasip eylesin, evlatlarınızın acısını sizlere göstermesin” dedi. Başkan Hasan Can, “Bugün 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndayız. 1 yıl evvel vatanın göğsüne hançer saplamaya çalışanlara karşı evlerinden pijaması, terliğiyle kalkıp giden, hainlere haddini bildiren vatanını müdafaa eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyoruz” dedi. Başkan Hasan Can, “14 yılda 25 bin çocuğumuzu sünnet ettirdik. Bu yıl da 1500 çocuğumuzu sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Erkekliğe adım atan yavrularımızı tebrik ediyorum. Allah onların akıbetini hayr eylesin. Rabbim çocuklarımızı memlekete, vatana bayrağa Din-i Mubin-i İslam’a hayırlı nesiller olarak yetişmelerini nasip eylesin. Biz Ümraniye Belediyesi olarak istiyoruz ki anne ve babalar erkek evlatlarının önemli günü olan sünnet merasimlerini borca girmeden huzurlu ve rahat bir şekilde geçirsinler. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak çocuklarımızı baştan aşağı sünnet kıyafetlerini giydirip, gezdirip ve belirlediğimiz doktorlar tarafından sünnetlerini yaptırdık ve onlara 15 Temmuz Şehitler Meydanı’mızda unutamayacakları bir şölen düzenledik. Bütün çocuklarımızın Mürvet günü kutlu olsun ve onların hepsini tebrik ediyorum” dedi. Ayrıca Başkan Hasan Can, sünnet esnasında, çocuklara verilen kartlarla da belediyenin kurduğu stantlardan tüm sünnet çocuklarına kol saatlerini bugünün hatırası olarak verdiklerini belirtti. Başkan Hasan Can, “ Allah, anne ve babalara evlatları ile birlikte huzurlu bir yaşantı sürmeyi ve evlatlarından mutlu oldukları günleri görmeyi nasip eylesin” diyerek konuşmalarını sonlandırdı.

Başkan Hasan Can'ın konuşmalarının ardından İbiş tiyatro oyunu sergilendi. Ardından Goncagül ilahi grubu sahne aldı. Daha sonra yine Goncagül ekibi Hacivat Karagöz oyununu sergileyerek çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.