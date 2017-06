Ümraniye’de Bayramlaşma Töreni Yapıldı

Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği bayramlaşma töreni, 25 Haziran Pazar günü, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Bayramlaşma törenine, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Hasan Sert’in yanı sıra; Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Enver Sedat Çakıroğlu, Ümraniye Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, Türk Kızılayı Genel Merkez Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılayı Ümraniye Şube Başkanı Ali Şentürk, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı, AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, belediye birim müdürleri, belediye personeli, Muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma töreninin açılış konuşmasını yapan Ümraniye Müftüsü İlyas Yılmaztürk, “ Ramazan bayramız hayırlara vesile olsun. Ramazan dostluk ve kardeşliğin zirvesidir. Bayram da bunun kutlamasıdır, birlik ve beraberliğimize vesile olması dileğiyle hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Sonrasında söz alan Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Emin Mollaoğlu, Belediye faaliyetleri hakkında bilgi vererek, “Hepinizin bayramını tebrik ediyorum, Rabbim nice bayramlara ulaşmayı nasip eylesin” dedi.

Başkan Hasan Can: “Ramazan; Rahmet, Bereket ve Kur’an Ayıdır”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, bayramlaşma töreni konuşmasına “Hepinizin bayramı mübarek olsun. Rabbim daha nice Ramazan ve bayramlara erişmeyi hepimize nasip etsin” diyerek başladı. Başkan Hasan Can, “ Bu günler mübarek ve bereketli günlerdir. Müslümanlar için anlamlı günlerdir. Bu anlamlı günleri doya doya yaşamaya çalıştık” dedi. Ümraniye’de ne kadar sosyolojik yapı varsa hepsini muhabbet çemberi içerisinde toplamaya çalışarak güzel bir Ramazan geçirmeyi sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Hasan Can, “Hamd olsun olabildiğince güzel bir Ramazan geçirdik. Ayrıca Ramazan, rahmet, bereket ve Kur’an ayıdır” dedi. Ümraniye’de Ramazan ayı boyunca okunan mukabeleler hakkında da bilgi veren Başkan Hasan Can, “Yaklaşık 500’ün üzerinde hatimlerimiz oldu. Hanımlarımızın yaptığı bu çalışma Medine Camii’nde hatim duasıyla itmam edildi” dedi. Ümraniye Ramazan etkinlik alanında okunan mukabeleye de değinen Başkan Hasan Can, “Burada yaptığımız mukabele geleneğimizde de yine çok sayıda kardeşimiz mukabeleyi takip etti. Mukabeleyi takip eden her kardeşimizin bir hatim okumuş olacağı için dolayısıyla bine yakın hatimin de okunmasına vesile olmuş olduk” dedi. Ramazan’ın dolu dolu geçtiğini söyleyen Başkan Hasan Can, “Rabbim nice ramazanları yaşamayı hep birlikte bize nasip eylesin” diyerek konuşmalarını sonlandırdı.

Kaymakam Suat Dervişoğlu ise “Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Nice sahur ve iftarlardan sonra bayrama kavuştuk. Ümraniyeli kardeşlerimizle kucaklaşmak ve sevgiyi beraber yaşamak bizim için çok büyük bir mutluluktur. Bizi bu bayramlara kavuşturan Rabbim’e hamd ediyorum ve daha nice bayramlarda buluşmak üzere saygılarımı sunuyorum” dedi.

Ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Hasan Sert programda bir selamlama konuşmasının ardından, “ Hepinizin bayramı mübarek olsun. Manevi iklimden çıktık ve yeni bir zaman başladı. Ümraniye, İstanbul ve Türkiye’den beklenen çok görev var, birlik ve beraberlik içinde yapacağımız çok şeyler var. Herkesle hasbihal etmek, hoşgörülü olmak, herkesin gözüne bakmak zorundayız, herkesi ekibimizin içine katarak çalışmak zorundayız. Hep beraber nice bayramlara kavuşmak dileğiyle, başta 15 Temmuz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Hasan Sert ve Ümraniye ilçe protokolü vatandaşla bayramlaştı.