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Ümraniye’de 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının ikinci yarıyıl ders zili çaldı

Yarıyıl tatilinin ardından 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının ikinci yarısı başladı. Zübeyde Hanım Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Hasan Can, ikinci dönemin tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 21:34
Ümraniye’de 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının ikinci yarıyıl ders zili çaldı

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının ikinci ders zili çaldı. Başkan Hasan Can; Ümraniye’de büyük bir sevinçle karşılanan ilk ders gününde; Zübeyde Hanım Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Düzenlenen programa Başkan Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Ümraniye Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı Muharrem Balık, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Arif Karapıçak, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan, belediye birim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin şiir okuması ve okul korosunun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerin yanı sıra halk oyunuyla devam etti.

Okul Müdürü Ahmet Yalvarıcı kısa bir selamlama konuşması yaparak, yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen yaptığı konuşmada, “Bugün ikinci döneme bismillah diyerek başlıyoruz. Bu döneminizin güzel geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Öğrencilerin heyecanına ortak olan ve onları yalnız bırakmayan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “15 günlük aranın ardından dinlenmiş olarak, kaldığımız yerden eğitime devam edeceğiz” dedi. “Eğitim beşikten mezara kadardır. Eğitim, bir ömür boyu insana gideceği istikameti gösterir” diyen Başkan Hasan Can, “Bir başarıdan söz ediyorsak; bu başarı da en büyük pay öğretmenlerindir. Allah hepimizin başarısını üstün kılsın” dedi. Türk Silahlı Güçlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı operasyonla ilgili de konuşan Başkan Hasan Can, “Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Vatanı korumak için mücadele eden ve bu uğurda şehit olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet eylesin. Bizleri onlara şefaatçi eylesin” dedi. Son olarak Başkan Hasan Can, ikinci dönemin tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.  

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ise yaptığı konuşmada,ilçedeki okulların ve öğrencilerin korunması adına yaptıkları çalışmalara değinerek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.

Program sonrasında Başkan Hasan Can ve protokol, öğretmenlerle bir araya geldikten sonra sınıfları da tek tek gezdi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 21:34
  1. Ümraniye Belediyesi

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