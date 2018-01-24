Ümraniye YEDAM’ın açılması için işbirliği protokolüne gidiliyor
97 yıldır bağımlılıkla mücadelede önemli faaliyetlerde bulunan Yeşilay, alkol ve uyuşturucu bağımlılarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmeti verdiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM), yerel yönetimler desteğiyle Türkiye geneline yaygınlaştırmasına devam ediyor.24 Ocak 2018 Çarşamba 19:38
Bu kapsamda, Ümraniye Belediyesinin desteğiyle, Ümraniye YEDAM’ın açılması için işbirliği protokolüne gidiliyor.
25 Ocak Perşembe günü Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
İmza Tören Bilgileri
Tarih: 25 Ocak 2018-Perşembe
Saat: 11.00
Yer: Ümraniye
Adres: Atatürk Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No: 63, PK.34764 Ümraniye / İSTANBUL