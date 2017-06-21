Ümraniye Yazı Çiçeklerle Karşılıyor
Ümraniye Belediyesi, periyodik olarak her yaz ve kış düzenlediği çiçek dikim faaliyetlerini yaz sezonu için başlattı. İlçe, yaz aylarını 300 bine yakın begonya ve kadife çiçeğiyle karşılıyor.21 Haziran 2017 Çarşamba 23:39
Temizliği, yeşili ve bahçeleriyle tüm çalışmalarını ilçe sakinlerinin huzurlu vakit geçirebilmeleri için yapan Ümraniye Belediyesi; yaz dönemi çiçek dikim faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda özellikle park, bahçe ve çocuk oyun alanları olmak üzere ilçenin her yeri rengârenk çiçeklerle süslendi. Yaklaşık 300 bin begonya ve kadife çiçeği ilçenin muhtelif yerlerine dikildi.
Ümraniye çiçekler sayesinde yaz mevsimini birbirinden güzel kokularla karşılıyor. Ümraniye’yi sarı, turuncu, kırmızı ve beyaz renklere bürüyecek çiçekler; Ümraniyelilerin ferah ve mutlu bir yaz geçirmelerini sağlayacak.