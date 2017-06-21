Ümraniye Yazı Çiçeklerle Karşılıyor

Temizliği, yeşili ve bahçeleriyle tüm çalışmalarını ilçe sakinlerinin huzurlu vakit geçirebilmeleri için yapan Ümraniye Belediyesi; yaz dönemi çiçek dikim faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda özellikle park, bahçe ve çocuk oyun alanları olmak üzere ilçenin her yeri rengârenk çiçeklerle süslendi. Yaklaşık 300 bin begonya ve kadife çiçeği ilçenin muhtelif yerlerine dikildi.

Ümraniye çiçekler sayesinde yaz mevsimini birbirinden güzel kokularla karşılıyor. Ümraniye’yi sarı, turuncu, kırmızı ve beyaz renklere bürüyecek çiçekler; Ümraniyelilerin ferah ve mutlu bir yaz geçirmelerini sağlayacak.