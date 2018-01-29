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Ümraniye şehidi Mehmethan'ın ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ümraniye şehidi Mehmethan'nın babası Mehmet Mehmethan'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:07
Ümraniye şehidi Mehmethan'ın ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, İstanbul Ümraniye'de bulunan Topağacı Merkez Camisi'nin çay evinde taziyeleri kabul eden şehidin babası Mehmet Mehmethan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette şehit için Kur'an-ı Kerim okuyan ve dua eden Erbaş, şehitliğin önemine değinerek, peygamberlikten sonra gelen en büyük makam olduğunu söyledi.

Erbaş, yaptığı duada şehidin ailesine ve yakınlarına sabır dileyerek, "Terör örgütleri ile çarpışırken şehit olan Fatih Mehmethan kardeşimizin şehitliğini mebrur eyle Allah'ım. Vatanımız, milletimiz, ezanımız, bayrağımız için sınır boylarında, vatanımızın içinde ve dışında mücadele eden askerlerimize yardım eyle Allah'ım. Milletimizi vatanımızı bölmek isteyen zalimlere fırsat verme Allah'ım. Bizlere birlik beraberlik ver Allah'ım. Aramızdaki muhabbet bağlarını arttır Allah'ım. Aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Allah'ım senin emirlerine riayet ederek birlik beraberlik içerisinde vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkmayı bizlere nasip eyle." ifadelerini kullandı.

Şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve 1. Ordu komutanı Musa Avsever de başsağlığı dileklerini ileterek, ''Allah rahmet eylesin. Ülkemizi biz sonuna kadar koruyacağız. Bu milletin çocukları, sizlerin çocukları sizleri mahcup etmeyecek. Atalarımız Çanakkale'de, Sakarya'da ne yaptıysa şimdi evlatlarınız da aynı şeyleri yapacak, güvenebilirsiniz.'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 11:07
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