Ümraniye protokolü öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Yarıyıl tatilinin ardından 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılının ikinci yarısı başladı. Zübeyde Hanım Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Hasan Can, ikinci dönemin tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Düzenlenen programa Başkan Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Ümraniye Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı Muharrem Balık, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Arif Karapıçak, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan, belediye birim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin şiir okuması ve okul korosunun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerin yanı sıra halk oyunuyla devam etti. Okul Müdürü Ahmet Yalvarıcı, yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen “Bugün ikinci döneme bismillah diyerek başlıyoruz. Bu döneminizin güzel geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “15 günlük aranın ardından dinlenmiş olarak, kaldığımız yerden eğitime devam edeceğiz. Eğitim beşikten mezara kadardır. Eğitim, bir ömür boyu insana gideceği istikameti gösterir. Bir başarıdan söz ediyorsak; bu başarı da en büyük pay öğretmenlerindir. Allah hepimizin başarısını üstün kılsın” dedi.

Türk Silahlı Güçlerinin Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı operasyonla ilgili de konuşan Başkan Hasan Can, “Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Vatanı korumak için mücadele eden ve bu uğurda şehit olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet eylesin. Bizleri onlara şefaatçi eylesin” dedi.

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, ilçedeki okulların ve öğrencilerin korunması adına yaptıkları çalışmalara değinerek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.