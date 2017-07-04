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Ümraniye Belediyesi'nden Tatarların Millî Bayramı Sabantuy’a Destek

Tataristan Yetkili Türkiye Temsilciliği ve İdil Ural Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi tarafından desteklenen Tatarların Millî Bayramı Sabantuy, İstanbul’da kutlandı.

04 Temmuz 2017 Salı 22:16
Ümraniye Belediyesi'nden Tatarların Millî Bayramı Sabantuy’a Destek

İstanbul Life Park’ta düzenlenen etkinlikte Tataristan’dan gelen halk oyunları ekibi bir gösteri sundu. Ses sanatçıları tarafından konserlerin de verildiği programda ayrıca, geleneksel Türk eğlencelerinden bilek güreşi, halat çekme ve yoğurt tepsisinde para bulma yarışmaları yapıldı.

Ümraniye Belediyesi düzenlenen etkinlikte stant kurdu ve Halil İbrahim Sofrası Aşevi’nde hazırlanan yemeğin dağıtımını gerçekleştirerek çay ikramında bulundu. Programa Ümraniye Belediyesi’ni temsilen Dış İlişkiler temsilcileri katıldı.

Programın sonunda; Tatar halkının kültür ve geleneklerinin korunması, geliştirilmesi, halkların birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine verdiği önemli katkılarından dolayı Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a bir teşekkür beratı iletildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 22:16
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