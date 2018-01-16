Ümraniye Belediyesi’nden öğrencilere karne hediyesi

Ümraniye Belediyesinin, animasyon filmleri ve çocuk tiyatrolarının yer aldığı, kültür merkezlerindeki etkinliklerine her geçen yıl ilgi artıyor. Eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle beraber binlerce öğrenci, okul sıralarının yorgunluğunu Ümraniye Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize ettiği birbirinden özel animasyon ve tiyatro etkinlikleriyle atacak.

Ümraniye Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri, bu yarıyıl tatilinde de öğrencilerin odak merkezi olmaya hazırlanıyor. Yarıyıl tatilini, değerlendirmek isteyen çocuklar, etkinliklere katılarak bilgi, düşünce ve hayal dünyasını geliştirirken, büyüklerin de çocukların eğlencelerine ortak olmaları bekleniyor.5-12 yaş grubu çocuklarımızı, 22 Ocak- 2 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliklerimize bekliyoruz.

Yarıyıl boyunca Ümraniye Belediyesi bünyesinde sahnelenmeye devam edecek animasyon ve tiyatroların tarih ve saatleri aşağıdaki görseldedir: