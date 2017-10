Ümraniye Belediyesinden 55 bin liralık ödüllü yarışma

Yarışmalarda dereceye girenler, her yıl olduğu gibi yine para ödülünün ve çeşitli hediyelerin sahibi olacaklar. Yarışmaların seçici kurulu ise, tanınmış sanatçı, edebiyatçı ve akademisyenlerden oluşuyor.

“Fetih Ruhu” Temalı Resim Yarışması

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen Geleneksel Resim Yarışması’nda; birinciliği elde eden esere 12 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 8 bin ve mansiyonların her birine 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 55 bin TL para ödülü verilecek. Konusu “Malazgirt’ten 2071’e, Anadolu’yu Türk İslam Yurdu Kılan Fetih Ruhu” olarak belirlenen yarışmada dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenecek bir törenle verilecek.

Uzak Asya’dan gelip Anadolu’yu kendine vatan yapan ecdadımız; bu coğrafyada, tarihe, yeryüzünün en büyük kahramanlık destanlarını armağan etti. Alparslan’dan Fatih’e, Fatih’ten bugüne, açılan her yeni kapı tarihe biçimini verdi. Coğrafyamız rengini fetih ruhumuzdan aldı. Tema kapsamında; Malazgirt’ten İstanbul’un fethine, Çanakkale’den İstiklal Savaşı’na ve 15 Temmuz destanına, Milletimizin Kahraman Fetih ruhu resimleştirilebilecek.

Öte yandan ödül alan eserler ve sergiye değer görülen eserler, Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından çeşitli mekanlarda sergilenecek. Yarışma için son başvuru tarihi ise 9 Mart 2018 Cuma.

“Serbest” Temalı Hikâye Yarışması

Hikâye alanında önemli bir marka haline gelen ‘Geleneksel Hikâye Yarışması’ bu yıl 14. kez yeni yeteneklere kapı aralayacak. Yurt içi ve yurt dışından önemli oranda katılımın gerçekleştiği hikâye yarışması bu yıl yine “serbest” temalı olacak. Hikâye yarışmasında birinciye 10 bin, ikinciye 7,5 bin, üçüncüye 5 bin ve mansiyonların her birine 2 bin 500 TL olmak üzere, toplam 47 bin 500 TL para ödülü verilecek. Ayrıca dereceye giren eserler Ümraniye Belediyesi tarafından kitaplaştırılarak edebiyat dünyasına kazandırılacak. Hikâye yarışması için son başvuru tarihi 26 Ocak 2018 Cuma

“Merhamet” Temalı Şiir Yarışması

Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl 14. kez düzenleyeceği diğer bir yarışma ise ‘Geleneksel Şiir Yarışması’ olacak. Teması “Dünyada Merhametin Tükenişi ve Merhamet Timsali Türkiye” olarak belirlenen şiir yarışmasında, birinciliği elde eden şiire 8 bin, ikinci şiire 6 bin, üçüncüye 4 bin ve mansiyonların her birine 2 bin TL olmak üzere toplam 38 bin para ödülü verilecek. Şiir yarışmalarında dereceye giren eserler, önceki yıllarda olduğu gibi kitaplaştırılacak.

Dünyanın birçok yerinde insanlar açlıkla mücadele ediyor; savaşların, çatışmaların ortasında hayatta kalmaya çalışıyor. Günümüz süper güçlerinin merhamet duygusundan yoksun olduğunu görüyoruz. Ortadoğu’da, Afrika’da, Uzakdoğu’da “merhamet eli” denince akla Türkiye geliyor. İnsan olmanın en yüce vasıflarından biri olan merhamet, şiirde karşılığını arıyor. Şiirin insan doğası üzerindeki büyülü etkisi dikkate alındığında; “merhamet” gibi temaların, bu yolla etkili bir şekilde ifade edilebilecek.

Şiir yarışması için son başvuru tarihi ise 26 Ocak 2018 Cuma.



BAŞKAN HASAN CAN: “EDEBİYAT VE SANAT DÜNYASINA YENİ YETENEKLER KAZANDIRIYORUZ”

Düzenledikleri geleneksel hikâye, şiir ve resim yarışmalarının 14. yılında, vatandaşları kültür ve sanata teşvik ettiklerini söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, belediye olarak önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdiklerini ifade etti.

Bu yarışmaların kendi alanlarında birer marka haline geldiğini vurgulayan Başkan Hasan Can, bu yıl 14. kez düzenlenecek olan Geleneksel Resim, Şiir ve Hikâye Yarışmalarının büyük ilgi uyandıracağına inandıklarını belirtti. Konu itibariyle güncel meseleleri seçmeye gayret ettiklerine ve her yıl yurt içi ve yurt dışından katılımın olduğuna dikkat çeken Başkan Hasan Can, yarışma sonucunda dereceye giren resim, hikâye ve şiirleri bu yıl da kitaplaştıracaklarını ve ödüllü resimleri de çeşitli salonlarda sergileyeceklerini hatırlattı.

YARIŞMALARA 60 BİN’İ AŞKIN ESER GÖNDERİLDİ

2004 yılından itibaren yapılan yarışmalarda; hikâye, resim ve şiir alanlarında toplamda 60 bini aşkın katılımcının eserleri değerlendirildi. Aynı zamanda, bu yarışmalara gönderilen eserlerden oluşan 13 şiir, 28 hikâye kitabı ve 13 resim katalogu olmak üzere; Ümraniye Belediyesi’ne ait 50’yi aşkın kültür yayını bulunmaktadır.