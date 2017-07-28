Ümraniye Belediyesi Yağış Sonrası Seferber Oldu

İstanbul'da perşembe günü akşama doğru başlayan dolu yağışı ve beraberindeki fırtına şiddetini artırarak tüm ilçeleri etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, birçok ilçede şiddetini artırdı. Son yılların en şiddetli yağışı Ümraniye'de de vatandaşlara zor anlar yaşatırken Ümraniye Belediyesi tüm birimleriyle alarma geçerek seferber oldu. 24 saat esasıyla görev alan ve yapılan uyarı üzerine alarma geçen 260 kişilik belediye ekipleri, sahadaki tespitler ve vatandaşlardan gelen ihbarlarla yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

Vatandaşlar, Ümraniye Belediyesi Çözüm Merkezi ekiplerine 444 9 822 numaralı telefondan ulaşabilirler.