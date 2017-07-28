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Ümraniye Belediyesi Yağış Sonrası Seferber Oldu

İstanbul'da 27.07.2017 Perşembe akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ümraniye Belediyesi, yağan yoğun yağmur sonucu ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalar sonucunda birçok olaya müdahale etti.

28 Temmuz 2017 Cuma 22:07
Ümraniye Belediyesi Yağış Sonrası Seferber Oldu

İstanbul'da perşembe günü akşama doğru başlayan dolu yağışı ve beraberindeki fırtına şiddetini artırarak tüm ilçeleri etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde  etkili olmaya başlayan sağanak, birçok ilçede şiddetini artırdı. Son yılların en şiddetli yağışı Ümraniye'de de vatandaşlara zor anlar yaşatırken Ümraniye Belediyesi tüm birimleriyle alarma geçerek seferber oldu. 24 saat esasıyla görev alan ve yapılan uyarı üzerine alarma geçen 260 kişilik belediye ekipleri, sahadaki tespitler ve vatandaşlardan gelen ihbarlarla yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

Vatandaşlar, Ümraniye Belediyesi Çözüm Merkezi ekiplerine  444 9 822 numaralı telefondan ulaşabilirler.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 22:07
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