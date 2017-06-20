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Ümraniye Belediyesi Tunceli’ye Park Yapıyor

Ümraniye Belediyesi’nin desteğiyle yapımına başlanan ve Tunceli’nin çehresini değiştirecek projelerden birisi olan Munzur Nehri Kenarı Sahil Yolu 2. Etap Park Projesi tamamlandı.

20 Haziran 2017 Salı 21:48
Ümraniye Belediyesi Tunceli’ye Park Yapıyor

Yurtiçi ve yurt dışında birçok projeyi hayata geçiren Ümraniye Belediyesi, bir projeyi daha tamamlayıp hizmete açmak üzere. Ümraniye Belediyesi tarafından yaptırılan ve yakın zamanda hizmete sunulacak olan,  Munzur Çayı kıyısı bisiklet yolu, oyun alanı, çocuk parkları ve yürüyüş yolları ile çevre düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi.

Ümraniye Belediyesi Tunceli’de düzenlediği bölge iftarlarından “Gönlümüz Bir Soframız Bir” iftar programından önce Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Tunceli Valisi ve Tunceli Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek Tunceli Munzur’daki park çalışma alanını yerinde gezdi.

Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi Munzur Çayı kenarında yapımına başlanan sahil yolu ikinci etap park ve peyzaj çalışması 22 bin 672 metrekarelik alan üzerinde 4 takım çocuk oyun grubu ile oyun alanları, 850 metre yürüyüş yolu ve 830 metre bisiklet yolu, 2 barfiks alanı ve 2 bisiklet park yeri ile spor alanlarının yanı sıra; 20 piknik masası, 56 ahşap bank, 3 kamelya, 20 beton çiçeklik ve 37 ıhlamur ağacı dikilerek, dinlenme alanları yapıldı. Projedeki yeşil alanlar otomatik sulama sistemiyle sulanacak.

Ayrıca şehirdeki temizlik hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla 235 adet de çöp konteyneri temini sağlandı.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 21:48
  1. Ümraniye Belediyesi
  • Objektif..Objektif..4 sa önce
    Vallahoş..tuncelipkkermeni..leridesteklesin...muslumanlaradüşmanlikyapsin...bidehizmetiakpartiyapsin...yazik..
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