Ümraniye Belediyesi Tunceli’de Gönül Sofraları Kurdu

Tunceli Merkez’de gerçekleştirilen iftar programından önce Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan, Tunceli Valisi ve Tunceli Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Ümraniye Belediyesi tarafından yapılacak olan Tunceli Munzur’da park projesi hakkında görüşüldü. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can proje ile ilgili heyete bilgiler aktardı.

Valilik ziyaretinin ardından Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve beraberindeki heyet Belediye Meclisi kararıyla adı "15 Temmuz Bulvarı" olarak değiştirilen Tunceli-Elazığ karayolu tabelasını şehitlerin ruhuna Fatiha okuyarak açtı. Ardından Tunceli il Jandarma Komutanlığı ziyaret edilerek Tunceli Munzur’da yapılacak olan park çalışma alanı gezildi.

Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği bölge iftarlarının ilki Tunceli Merkez’de gerçekleşti. Ardından sırasıyla Çemiş-gezek ve Pertek bölgelerinde kardeşlik sofraları kuruldu. Kardeşlik ve paylaşmanın sembolü olan iftar sofrasına Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Tunceli Valisi ve Tunceli Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ve çok sayıda Tuncelili vatandaş katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, programda bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Ardından “Gönlümüz Bir Soframız Bir” iftar sofrasına katılımlarından dolayı Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Tunceli Valisi ve Tunceli Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ve Tuncelili vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Hasan Can daha sonra Ümraniye Belediyesi tarafından Tunceli Munzur’da yapılacak olan park projesi hakkında bilgi vererek konuşmasını sonlandırdı.

Tunceli Valisi ve Tunceli Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak ile AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek program da birer selamlama konuşması gerçekleştirerek Tunceli Munzur’da yapılacak olan park Projesi ile Tunceli Merkez’de düzenlenen “Gönlümüz Bir Soframız Bir” iftar sofrasına desteklerinden dolayı Ümraniye Belediyesine ve Başkan Hasan Can’a teşekkürlerini sundular.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ise yaptığı konuşmasında, Ramazan-ı Şerifin hayırlara vesile olmasını dileyerek Ramazan Bayramının şimdiden mübarek olmasını söyledi.

“Gönlümüz Bir Soframız Bir” programında konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak; "Terörün her türlüsünü lanetleyen bir siyasi iktidar ve siyasi partiyiz. Terörün asla ne dini olur, ne imanı olur, ne milliyeti olur, ne ırkı olur ne başka bir şeyi olur. Terör insanlık dışı bir vahşettir ve terörün en büyük mağduru da masum insanlardır. O yüzden terörle mücadelemizi büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Yakın zamanda göreceğiz ki inşallah artık terörle değil artık Allah vergisi o doğal güzellikleriyle anılacak. Şu anda bizim için Türkiye'nin her bir yerinde Aliboğazı'nda da, Kato Dağı'nda da, Hakkari dağlarında da Türkiye'nin her bir yerinde milletimizin bölünmez bütünlüğü için, devletimizin bekası için ve insanlarımızın huzuru için terörle, teröristle mücadele eden güvenlik güçlerimize şükran borçluyuz” dedi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyleyen Veysi Kaynak tüm İslam Aleminin Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramının hayırlara vesile olması duasında bulundu.