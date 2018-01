Ümraniye Belediyesi Tarafından Organize Edilen 5. Geleneksel Hamsi ve Kültür Festivali’nde Tonlarca Hamsi Dağıtıldı

Ümraniye Santral Etkinlik alanında gerçekleştirilen programa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Makbule Hacıkasımoğlu, AK Parti Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı Vehbi Ayvat, AK Parti Ümraniye Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) Başkanı Recep Albayrak, Ümraniye Rizeliler Dernek Başkanı Necmettin Birinci, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkan Yardımcıları, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Muhtarlar, STK Temsilcileri, Dernek Başkanları, İş Adamları ve binlerce vatandaş katıldı.

Ümraniye Rizeliler Derneği Başkanı Necmettin Birinci, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirerek, festivalin gerçekleşmesinde katkılarını ve desteklerini esirgemeyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a teşekkürlerini sundu.

Program Karadeniz'in yöresel oyunu folklör gösterisi ile devam etti. Ardından Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) Başkanı Recep Albayrak kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Albayrak, “Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Rizeliler Derneği’nin düzenlediği 5.Hamsi ve Kültür Festivali, milletin beraberliğine, kardeşlik hukukuna vesile olmaktadır. Bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, “Bu coşkulu kalabalığı görmek çok güzel bir duygu. Bu festivalimiz birlik ve beraberliğin göstergesidir. Rabbimize şükürler olsun Ümraniye birlik, beraberlik konusunda hep öncü olmuştur. İnşallah 2019 seçimlerinde de bu coşkulu kalabalık mazlum coğrafyanın umudu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en büyük desteği verecektir” dedi. Ardından Eminmollaoğlu, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Başkan Hasan Can: “ÜmraniyeKüçük Bir Türkiye’dir”

Programda bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Bugün festivalimizi düzenlediğimiz alan; Üsküdar- Ümraniye metro hattının Ümraniye durağıdır. 15 Aralık tarihinde ise bu ülkenin hayal ettiği her şeyi gerçekleştiren mazlumların ve masumların lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından metromuzun açılışı gerçekleşmiştir” dedi. Ümraniye Belediyesinin ve Ümraniye Rizeliler Derneği tarafından bugün 5.’sinin düzenlediği Hamsi ve Kültür Festivali hakkında da düşüncelerini paylaşan Başkan Hasan Can, “Ümraniye küçük bir Türkiye’dir. 81 vilayetimizin tamamının temsil edildiği bir ilçedir. Çünkü biz bu coğrafyanın tamamını seviyoruz. Vatandaşlarımızın kültürel değerlerini, memleket hasretlerini gidermek, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirmek için böyle kültürel programlar düzenliyoruz. Bizler bu vatanın kahraman evlatlarıyla birlikte Türkiye’yiz. İnşallah bugün Ümraniye’mizde yaşayan herkes Karadeniz havası alarak evlerine mutlu bir şekilde giderler” dedi. Başkan Hasan Can son olarak “Böylesine güzel bir programda ev sahibi olarak sizleri selamlamaktan mutluluk duyuyorum. Rabbim bu ülkeye göz dikenlere fırsat vermesin” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, konuşmasında, “Bugün güneşli bir günde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum ve festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, programda yaptığı konuşmada “Hepinizi hasretle ve muhabbetle selamlıyorum sizlerle bu ortamı paylaşmaktan onu ve gurur duyuyorum. Bu organizasyonu düzenleyen sizlerle bizlerin bir araya gelmesinde vesile olan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can Bey ve Ümraniye Rizeliler Dernek Başkanı Necmettin Birinci’ye teşekkür ediyorum ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.

Festivalde Başkan Hasan Can,TV Net, Akit TV, Çay TV, TGRT Haber’in canlı yayın konuğu oldu. Ayrıca Başkan Hasan Can, CNN Türk, 24 TV, Kanal 7 , İHA, DHA ve Anadolu Ajansına röportaj verdi.

Protokol konuşmaları ve Hamsi ikramının ardından kaldığı yerden devam eden festival, Karadeniz’in sevilen sanatçıları tarafından okunan şarkılarla daha da hareketlendi. Hamsi yeme yarışmasıyla keyif dolu dakikalar yaşayan vatandaşlar, Karadeniz Türküleri ile de doyasıya eğlendi. Kazananlara ise ödülleri takdim edildi.