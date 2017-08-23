Ümraniye Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

Ümraniye Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla tüm tedbirleri aldı. Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramında, Ümraniyelilerin hijyenik bir ortamda Kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gerekli önlemleri alarak hazırlıklarını tamamladı. Ayrıca Ümraniye Belediyesi Çözüm Merkezi ve Çağrı Merkezi ile bayramda da Ümraniyelilerin dilek ve taleplerini almaya devam edecek.

Ümraniye Belediyesi “Kurban Denetim Birimi” Oluşturdu

Ümraniye Belediyesi tarafından “Kurban Denetim Birimi” oluşturuldu. Bu birimin çalışmaları doğrultusunda; kurbanlıklar veteriner hekimler tarafından denetimden geçirildikten sonra alana alınıyor. Yapılan denetimlerde, sağlık raporu ve küpesi olmayan hayvanların ilçeye girişine izin verilmiyor. Kaçak hayvan getirenler hakkında ise yasal işlem yapılıyor.

Veteriner Hizmeti Verilecek

Kurban kesim yerlerinde belediye veteriner hekimleri ve İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından vatandaşlara kurbanlık hayvanlar hakkında sıhhi destek sağlanacak. Ayrıca tüm çadır ve kesim alanları hastalıklara karşı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli olarak ilaçlanarak dezenfekte edilecek.

Belirlenen kurban satış ve kesim noktalarında yer alan sosyal tesisler, içerisinde yer alan mescit, yemek salonu, kafeterya vb. Sosyal donatı alanları ile vatandaşlara hizmet verecek. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar bayram süresince de devam edecek. Bayram günlerinde kesim yerlerinde halkın muayene ve kontrol talepleri için veteriner hekim bulundurulacak.

Ümraniye Belediyesi tarafından izin verilen 2017 kurban satış ve kesim yerleri aşağıdaki gibidir:

Satış ve Kesim Yerleri:

Hekimbaşı Mahallesi, Küçüksu Caddesi, Ümraniye Spor Tesisi Yanı

2. Necip Fazıl Mahallesi, Hamza Yerlikaya Bulvarı Üzeri, Şile Yokuşu Çıkışı, Tır Garajı