Ümraniye Belediyesi Kalıcı Eserlerine Yenilerini Ekliyor

Ümraniye Belediyesi, halkın; sosyal, kültürel ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına her vesile ile katkılarda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, ilçe genelinde yaptırdığı kültür merkezlerinden bilgi evlerine, sağlık binalarından muhtarlıklara, park ve bahçelerden camilere, sosyal marketlerden aşevlerine gibi 400’ü aşkın kalıcı eserlerine yenilerini ekliyor.

İnşaat yapımları devam eden kalıcı eserler:

Elmalıkent Mahallesi Şehit Köksal Karmil İmam Hatip Ortaokulu Ek Hizmet Binası ve Mescid İnşaatı

İstiklâl Mahallesi Aşevi ve Spor Kompleksi

Madenler Anadolu İmam Hatip Lisesi Kompleksi ve Kapalı Spor Salonu ile Yurt binası inşaatı

Ümraniye Büyük Ulu Camii

Ümraniye Şehir Stadyumu

Projesi tamamlanarak yakında inşası başlayacak olan kalıcı eserler: