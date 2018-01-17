Ümraniye Belediyesi, “ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”nı aldı

“Hizmette ve Kalitede Örnek Belediye Olmak” vizyonu doğrultusunda, 2004 yılından bu yana çalışmalarına devam eden Ümraniye Belediyesi, “ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”nı, Ümraniye Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün yönetiminde almaya hak kazandı. NAVİGA Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri tarafından Ümraniye Belediyesi’nin; belediyecilik hizmetleri, muhasebe, finans, insan kaynakları ve Bilgi İşlem faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliği incelendi. Ve Ümraniye Belediyesi, “ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası” almaya hak kazandı. Alınan bu belge ile var olan bilgi güvenliği bir kez daha tescillenmiş oldu. Bu kapsamda Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemali Ergül ve Bilgi İşlem Müdürü Halil İbrahim Emek, alınan bu önemli belgeyi Başkan Hasan Can’a takdim ettiler. Başkan Hasan Can ise, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilgili müdürlüklere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bu doğrultuda Ümraniye Belediyesi, hizmet, kalite ve güvenliğin sürdürülebilirliği için çalışmalarına aralıksız devam edecek.

ISO 27001 uygulamanın avantajlarından şu şekilde bahsedilebilir;

· Vatandaş, belediye, çalışan ve tüm taraflara güven verir

· Yasal yükümlülüklere uyumun kontrolü için bir yapı oluşturur

· Bilgi varlıklarına yönelik tehditlere karşı önlemler alır

· Riskler analiz edilir ve işlenerek etkileri azaltılır

· Bilgi varlıklarını koruyacak bir yönteme sahip olunur

· Bilgi güvenliği açıkları tespit edilir ve tedbirleri alınır

· Kurumların, bilgi varlıklarının farkına varmalarını sağlar

· Acil durumlara verilen tepki kabiliyeti gelişir

· İş sürekliliğini kesintiye uğratacak durumlar azaltılır

· Kurumun yönetim sistemine değer katar

· Her türlü veri kaybı ihtimallerini ortadan kaldırır

· Sürekli iyileştirme yapabilmek için imkân verir