Ümraniye Belediyesi İle Türkiye Yeşilay Cemiyeti Arasında YEDAM Yapım ve İş Birliği Protokolü İmzalandı

İmzalanan protokol öncesi Başkan Hasan Can, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Yeşilay yetkililerini makamında ağırladı.

97 yıldır bağımlılıkla mücadelede önemli faaliyetlerde bulunan Yeşilay, alkol ve uyuşturucu bağımlılarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmeti verdiği Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM), yerel yönetimler desteğiyle Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına devam ediyor. Bu kapsamda ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına her fırsatta destek veren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk arasında Ümraniye’de açılacak olan YEDAM’ın yapım ve iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde Ümraniye Belediyesi ve Yeşilay tarafından hazırlanan tanıtım videosu da izlendi. Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde imzalanan protokol imza programına Başkan Hasan Can ve Eşi Saliha Can’ın yanı sıra; Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Vehbi Ayvat, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürü Savaş Yılmaz, muhtarlar, AK Parti Ümraniye Mahalle Başkanları, STK temsilcileri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Ülke olarak her ne kadar yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz olsa da bizim en kıymetli madenlerimiz gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Bu yüzden de çocuklarımızla ilgili geleceğe taşıyabileceğimiz işler yapmalıyız” dedi.

Yeşilay’ın çok önemli bir kurum olduğunu belirten Başkan Hasan Can, Yeşilay Cemiyeti hakkında da bilgi vererek, “ Önemli olan gençlerimizi son aşamaya gelmeden kurtarabilmektir. Yeşilay’ımızın da bu konuyla alakalı işini çok seven, güzel yapan bir ekibi var. Bu anlamda kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Gençlere tavsiyelerde de bulunan Başkan Hasan Can, gençlerin arkadaş çevrelerine dikkat etmesi gerektiğini, ailelerin de bu konuyla ilgili devletin kurumlarından anında yardım istemesi gerektiğini söyledi. “Biz de Ümraniye Belediyesi olarak bugüne kadar ekibimizle birlikte bağımlılıkla mücadele konusunda yardım isteyen her kardeşimizin imdadına yetişip, başarılı olduk” diyen Başkan Hasan Can, “Çocuklarımızı okullarında alanında uzman akademisyenlerle bir araya getiriyoruz. Yakın zamanda da mobil eğitim merkezi kuruyoruz” dedi. YEDAM modelini Ümraniye de de hayata geçirmek için modern bir merkez inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Hasan Can, “Elimizde ne imkân varsa onu yapmaya çalışıyoruz. YEDAM’ın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, selamlama konuşması yaparak, “Hayırlı bir iş için buradayız. Protokolden ziyade yerimizin açılması daha da heyecanlı olacak” dedi. “Bizim kültürel değerlerimizde, inançlarımızda bağımlılığa yer yoktur” diyen Mücahit Öztürk, Yeşilay’ın tarihi ve çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza attıklarının da altını çizen Öztürk, “Belediyelerle birlikte yaptığımız çalışmaları yürütme çabasındayız. Çünkü yerel yönetimin desteği çok önemli. Bağımlılıkla mücadelede en önemli şey, sürecin takip edilmesidir. Bu anlamda tıbbi tedavisi devam edenlere psikoterapi ve aile danışmanlığı gibi hizmetler verilerek, uzun bir tedavi sürecine giriliyor. Çalışmalarımızda bizi destekleyen ve uyuşturucu ile mücadele konusundaki çalışmalarından dolayı Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can Beyefendi’ye teşekkürlerimizi sunuyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, “Bugün çok anlamlı bir projenin imza gününde bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Yapılan anlaşma hayırlara vesile olsun” dedi.

1 bodrum, 1 zemin ve 1 normal kattan oluşacak YEDAM binası; 4 adet atölye, 2 adet grup terapi odası, 2 adet sosyal hizmet odası, 2 adet psikolog odası, bilgi işlem merkezi, yönetim odası, mescit, uzman odası ve diğer ihtiyaçlar için tasarlanan çeşitli bölümleri içeriyor. Toplamda 954 metrekare kapalı alanda inşa edilecek olan hizmet binasında; bağımlılıkla mücadele edilerek, her açıdan daha sağlıklı bir neslin yetişmesi için katkı sağlanacak.

Programın sonunda Başkan Hasan Can, DHA, İHA ve AA’ya imzalanan protokolle ilgili röportaj verdi.