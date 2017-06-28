Ümraniye Belediyesi Geleneksel Sünnet Kayıtları Başladı

Ümraniye Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı ile geleneksel hale getirdiği Toplu Sünnet Şöleni 2017 kayıtları başladı. İlçedeki çocuklara yönelik düzenlenen Toplu Sünnet Şöleninde bu güne kadar 20.700 çocuğu, uzman hekimler tarafından sünnet ettiren Ümraniye Belediyesi yeni dönem kayıtlarının tamamlanmasından bir süre sonra çocuklara sünnet kıyafetlerini dağıtacak. Ardından Ağustos ayı içerisinde belirlenecek tarih ile çocukların doyasıya eğlenebileceği bir şölen gerçekleştirecek.

Toplu sünnet şöleninden yararlanmak isteyen ailelerin 21 Temmuz 2017 tarihine kadar sünnet kayıt işlemlerinin yapılacağı, Ümran Tıp Merkezi Bulgurlu Mahallesi İzzettin Bey Sokağı No:6 – 3 adresinde görevlendirilmiş Ümraniye Belediyesi personeline başvurmaları gerekiyor.

Kayıt için, velinin ve çocuğun kimlikleriyle birlikte başvuru merkezine giderek kayıt yaptırması isteniyor. Kanama, Pıhtılaşma Zamanı Tahlili ve Alerji Testi ise; başvurulan Ümran Tıp Merkezi’nde ücretsiz olarak yapılıyor.