Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ümraniye Belediyesi Eski Kıyafetleri Doğaya Yeniden Kazandırıyor

Ümraniye Belediyesi, kullanılmış olan giysi, ayakkabı ve ev tekstili gibi ürünleri yeniden kullanılmasını sağlamak amacıyla ilçenin farklı noktalarına giysi konteynerı yerleştirecek.

11 Temmuz 2017 Salı 17:12
Ümraniye Belediyesi Eski Kıyafetleri Doğaya Yeniden Kazandırıyor

Ümraniye Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekledi. İlçe temizliğine büyük önem veren Ümraniye Belediyesi bu kapsamda kullanılmış olan giysi, ayakkabı, ev tekstil ürünlerinin konteyner sistemi ile toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla Ümraniyelilere bir hizmeti daha sunmaya hazırlanıyor.

Proje kapsamında Ümraniye Belediyesi, İlçenin 35 mahallesine 2 ay içerisinde 200 adet konteyner yerleştirerek hem çevreye fayda sağlayıp hem de ihtiyaç sahibi insanlarla arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 17:12
  1. Ümraniye Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Şenlikleri başladı
    1. Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor..
    2. Cinnet getiren askeri tanıyanlar..
    3. Türkiye'yi sarsan olayda çirkin gelişme!
    4. "Srebrenista Katliamı unutlmasın"
    5. “15 Temmuz destanı Platoda yaşatılacak”
    6. Küçükçekmece demokrasi nöbetine hazır
    7. İstanbul Yeni Havalimanı’ndan250..
    8. Fitch’ten Enerjisa Enerji A.Ş.’ye..
    9. Vodafone ve Sony Mobile'dan akıl almaz..
    10. Dacia’da Temmuz ayında cazip fırsatlar
    11. 'Dolar ve Euro'nun arkasındaki güçler..
    12. Piyasalarda hareketli dakikalar! Bir..
    13. Renault’da “Yarısını Şimdi, Kalanı..
    14. Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması!
    15. Mahalifler 5 Hizbullah milisini öldürdü
    16. Ahrar Şam kanas ekibi vurduğunu..
    17. İran'da "DEAŞ gerekçesiyle"..
    18. Orada yaşananlar ilk kez ortaya çıktı!
    19. Muhalifler arasında birleşmeler devam..
    20. Turkcell T80 fotoğraf tutkusunu yeni..
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    İran: Masraflarımızı karşılayın