Ümraniye Belediyesi- BEM-BİR-SEN ile o protokolü imzalandı

Ümraniye Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında Sosyal Denge Ödeme tutarlarının iyileştirilmesine yönelik protokol imzalandı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Mürsel Turbay, protokol imza programı için Ümraniye Belediyesi Başkanlık Makamı’nda bir araya geldi.

Protokole göre; Memurlara yönelik mevcut sosyal denge sözleşmesindeki aylık ödeme tutarları ile Ramazan ve Kurban Bayramı ödemelerinde iyileştirme yapıldı . BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turgay, belediyede görevli memur personele sağladığı destek ve katkılarından dolayı Belediye Başkanı Hasan Can’a teşekkürlerini sundu.

İmza programına Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları Maliki Ejder Batur, Mustafa Küçükkapdan, BEM-BİR-SEN İstanbul 7 Nolu Şube Başkanı Niyazi Karakoç, ilgili birim müdürleri ve sendika yetkilileri de katıldı.