Ümraniye Belediyesi 2'nci Geleneksel Okçuluk Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Ümraniye Belediyesi, Türkiye’nin değişik illerinden 29 takım, 367 yarışmacının katıldığı 2'nci Geleneksel Okçuluk Yarışmasını düzenledi. Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde düzenlenen yarışmada, yüzlerce sporcu dereceye girebilmek için ter döktü. Geleneksel okçu kıyafeti giyen okçular, turnuvayı izleyen davetliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Etap etap gerçekleştirilen yarışmada, dereceye girenlereDünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can tarafından ödülleri takdim edildi. Programa Dünya Etnospor KonfederasyonuBaşkanı Bilal Erdoğan ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları,AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Vehbi Ayvat,Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Ümraniye İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, mahalle başkanları, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Program öncesi Dünya Etnospor KonfederasyonuBaşkanı Bilal Erdoğan ve Başkan Hasan Can, spor salonunda çeşitli branşlarda kurs gören öğrencilerin idmanlarını izleyerek, onları selamladı ve başarılar diledi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı ve Bitlis Yöresi Halk Oyunları Gösterileri ile devam etti. Daha sonra okçuların ok atışları izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Öte yandan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can; İHA, DHA ve AA’ya röportaj verdi.

AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı Nurettin Yekeler kısa bir selamlama konuşması yaptı. Yekeler, okçuluk sporu sayesinde geçmişi ve atalarımızı yâd ettiğimizi söyleyerek, “Başkanımız Hasan Can Beyefendiye, bu tür faaliyetler düzenlediği ve destek verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Bey’e ödül törenine teşriflerinden dolayı teşekkür ederek, hoş geldiniz” dedi. Okçuluk programının sabahtan beri devam ettiğini söyleyen Başkan Hasan Can, toplam 29 takım, 367 sporcu yarıştı, birazdan da ödüllerini vereceğiz. Belediyemizin okçuluk kulübü 15 Temmuz günü kuruldu. Ayrıca mehter takımımız da o gün çalışmalarına başlamıştı” dedi.

Başkan Hasan Can, “Ümraniye Belediyesi olarak bu tür geleneksel oyunlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca Hekimbaşı Av Köşkümüzde bir program icra ettik. Kabza alma törenini yaptık. Kulübümüz yarışmalarda bir çok derece almıştır. Ümraniye Belediyesi olarak birçok okula okçulukla alakalı desteklerimiz de var. Birkez daha bizi bugün yalnız bırakmayanDünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün bu yarışmalardan derece alan almayan tüm kardeşlerimizi de kutluyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.

Kısa bir konuşma yapan Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, okçuluğun Türk milleti için önemli bir ata sporu olduğunu söyledi. Tüm yarışmacıları tebrik eden Dervişoğlu,“Belediye Başkanı Hasan Can’a bu geleneksel sporları yaptığı için teşekkür ederek, konuşmasını sonlandırdı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan yaptığı konuşmada, “Ümraniyeli kardeşlerimiz ve sporcularımız hepiniz hoş geldiniz. Ümraniye belediyemize geleneksel okçuluğa verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Bilal Erdoğan, “Batılılaşmanın ülkemiz için iyi olduğunun savunulduğu yıllarda maalesef ata sporlarımız bizlere unutturuldu. Türk milleti olarak tarihin en iyi güreşçisini, ok atıcısını yetiştirmiş bir ülkeyiz. Bizler kendi göbeğimizi artık kendimiz keseceğiz. Türkiye, artık kendi kararlarını veren bir ülke! Bu sayede kendi ata sporlarınıda artık gün yüzüne çıkarıyor. Türk milleti kültürel bağımsızlığını gün yüzüne çıkarıyor. Bizim tam manada bağımsız olmamız ekonomik ve kültürel olarak çok güçlü olmamız lazım. Yeniden güçlenen büyük ve güçlü Türkiye artık kendi kültürü olan geleneksel ata sporlarında da son günlerde atağa kalkmış durumdadır. Geleneksel okçuluğumuzda hamd olsun uluslararası yarışmalara ev sahipliğine yaptık. Türk okçuluğunu dünyaya tekrardan tanıtıyoruz. Geleneksel sporlarımız ile yaptığımız tüm etkinliklerle ülkemiz daha da güçlü olacaktır. Türkiye’nin dört bir yanında bu sporlara büyük destekler var. Bu anlamda özellikle Ümraniye Belediyesine bu konuda tüm destekleri için teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.

Konuşmaların ardından Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Başkan Hasan Can, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Daha sonra Başkan Hasan Can, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’a, Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kursu hocaları tarafından yapılan yaldız işlemeli zemzem takımı hediye etti. Son olarak Bilal Erdoğan, yâ hak diyerek ok attı.