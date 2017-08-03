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Ümraniye Belediye Başkanı Can’dan Bilecik’e ziyaret

İstanbul’un Ümraniye İlçe Belediye Başkanı Hasan Can, Bilecik’e gelerek Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:05
Ümraniye Belediye Başkanı Can’dan Bilecik’e ziyaret

Ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bilecik Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesine gelen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can burada Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezdi. Osmanlı Padişahlarını hayatının anlatıldığı alanda alan sorumlusu Engin Beyce Başkan Can’a bilgiler verdi.

Türbe ziyareti sonrası bir açıklama yapan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Bilecik’te bulunmaktan büyük onur ve gurur duydum. Bizleri burada Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can ve Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş Bey karşıladılar.Kendileriyle hoş sohbetler ettik. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan ziyaretlerde Hasan Can’a Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Can, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş eşlik etti.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:05
  1. İstanbul
  2. Bilecik
  3. Şeyh Edebali
  4. Ümraniye
  5. Hasan Can
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