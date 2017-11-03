Ümraniye 3'üncü sosyal marketine kavuşuyor

Belediye, Necip Fazıl Mahallesi’ndeki Sosyal Market ve Halil İbrahim Sofrası Aşevi ile Saray Mahallesi’ndeki Sosyal Markete bir yenisini daha ekleyerek ilçedeki sosyal market sayısını 3’e çıkarıyor ve daha fazla vatandaşa ulaşarak sosyal belediyecilikte yeni adımlar atıyor.

Sosyal Market kartlarıyla vatandaşlar gıdadan giyime kadar temel ihtiyaçlar gözetilerek oluşturulan Sosyal Market’ler de ücretsiz alışveriş yapabiliyor. Bu kapsamda İstiklal Mahallesi’ne bir sosyal market daha inşa eden Ümraniye Belediyesi, hem sosyal market hem de spor salonu olarak kullanılacak binanın çalışmalarında sona yaklaştı.

İstiklal Mahallesi’nde 2.885 metrekare kapalı alanda; 1 bodrum, 1 bodrum asma, 1 zemin, 2 normal ve 1 çatı katı olmak üzere 6 katta belediyenin çalışmaları için hizmet verecek şekilde inşa edilen binada; depolama alanları, lojistik merkez, rezerv alanlar ve geniş bir market alanı bulunacak. Ayrıca 2 kat da spor salonu olarak kullanılmak üzere ayrılacak ve burada da çeşitli sporların yapılabileceği geniş alanlar yer alacak.

Vatandaşlar bu marketlerden belediye tarafından verilen puan dolu kartlarla gönüllerince alışveriş yapmaya daha iyi şartlarda devam edecek.