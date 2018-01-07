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Umran’ın Ocak 2018 Sayısı Çıktı!

Umran,281. sayısında Siyonist işgal, Kudüs’ün trajedisi ve Ortadoğu’nun geleceği çerçevesinde analizlere yer veriyor.

07 Ocak 2018 Pazar 19:26
Umran’ın Ocak 2018 Sayısı Çıktı!

YÜZYILLIK DENKLEM ÇÖZÜLÜRKEN

-Siyonist İşgal, Kudüs Trajedisi ve Ortadoğu’nun Geleceği-

Düşünce, kültür ve siyaset dergisi Umran’daBurhanettin Can’ın İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs kararını ümmetin dirilişi üzerinden ele alan yazısını,  Tahsin Yamak-EmreSaygın’ın ABD’de süren Zarrab davasının siyasi yanının ağır bastığına ve yargılamanın Türkiye’nin  doların hegemonyasına karşı yürüttüğü aktif ekonomi diplomasisini kırmaya matuf operasyonun bir yansıması olduğunu  irdeleyen yazısı takip ediyor. Umran’ın özgün bölümü Ortadoğu’dan kısmında bu ay Cemal Sultan, Esad Haydar, Emin Kamuriye, Yasim Temimi, Yaser Ez-Zeâtire gibi isimlerin makaleleri yer alıyor.

Umran’ın dosya konusu Kudüs ve Ortadoğu’daki gelişmeler çerçevesinde hazırlanmış. Sıbğatullah Kaya,meseleyi tarihi ve siyasi arka planı çerçevesinde ele alırken,  M. Samet Tomakin,Kudüs’te yaşananları daha çok Amerika  boyutuyla ele alarak,İsrail yönetiminin bundan sonraki hedefinin, ABD’nin de desteğiyle olabildiğince çok devletin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını sağlamak olacağını belirtiyor. Ortadoğu uzmanı, akademisyen-yazar IlanPappéile yapılan röportaj İsrail’in işgalci/gaspçı olduğunun, yarattığı trajedilerle Filistin’i dünyanın en büyük hapishanesine dönüştürdüğünün altını çiziyor.  Kamil Ergenç ise, Kudüs’ün peygamberlik misyonuna tanıklık eden bir şehir olarak hâlâ uyarıcı olduğuna dikkat çekerken,  Ahmet Dağ, Batılı filozofların Filistin konusundaki ikircikli hallerine odaklanıyor. Abdullah Kahraman ve Murat Özer ise İslâm İşbirliği Teşkilatının Kudüs kararını yorumluyorlar.

UmranınOcak sayısında Metin Önal Mengüşoğlu’nun Cihan Aktaş üzerine yazdığı kapsamlı bir yazı yer alıyor.“Kültürel Kentsoyluların “Yeraltısı”başlıklı kültür-sanat yazısında Hüseyin Etil,Zeki Demirkubuzsinemasını, sosyolojik ve zihin temelli bir bakış açısıyla irdelemek gerektiğinin altını çiziyor.Abdullah Fatih Aktaş ise, Bağımsız Sanat Vakfı’nın altı ay süren “Anadolu Selçuklu Mirası veGüncel İmgeler” projesini ressam Hülya Yazıcıile konuştu.  Abdullah Metin’in Nahcivan izlenimleri ile Firdevs Güven’in Kenti Dinlemek odaklı yazılarıyla sayı tamamlanıyor.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 19:26
  1. umran dergisi
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