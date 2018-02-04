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Umran Şubat 2018 Sayısı Çıktı!

Umran’ın 282. sayısının ilk sayfalarındaBurhanettin Can’ın İslâm ümmetinin ittifak yolu üzerindeki beş mayını ele alan yazısını,M. Samet Tomakin’inOrtadoğu’daki yeni düzen arayışları, küresel-bölgesel aktörlerin satranç oyunlarını ve Türkiye’nin pozisyonunu/operasyonlarını irdeleyen yazısı takip ediyor.

04 Şubat 2018 Pazar 20:43
Umran Şubat 2018 Sayısı Çıktı!

Gülşen Özer, çeşitli kesimlerden dönemin etkin isimlerinin görüşlerini aldığı,devam eden 28 Şubat Davası üzerine bir soruşturma hazırladı. Umran’ın özgün hazırladığıOrtadoğu’dan kısmında bu ay,Muhammed Imara, Abdurrahman Raşid, UreybRantavi, Cihad El-Hazin, Ala Beyumigibi isimlerin çeşitli gündemlerle ilgili çarpıcı makaleleri yer alıyor.

Umran’ınDosya konusu Türkiye ve dünyadaki ittifak arayışları çerçevesinde hazırlanmış. Mustafa Aydın,meseleyi dünyanın yeniden yapılandırılması çerçevesinde ele alırken, Ercan Yıldırım, Türkiye’de ve dünyada yaşananları daha çok ittifakların dönüştürücü gücü boyutuyla ele alarak, muhtemelen gelişmelerin neler olabileceğini olacağını belirtiyor. Yunus Şahbaz, 2019’a giderken muhalefet cephesindeki gelişmelerin ve ittifak arayışlarının resmini çiziyor. Eski Arap Birliği genel sekreteri Amr Musa’nın Osmanlı ve Türkiye’yi de kritize ettiği, Arap milliyetçiliği perspektifli değerlendirmeler, Ortadoğu’daki yeni ittifak arayışlarına dair önemli ipuçları sunuyor. Ahmet Dağ ise, AK Parti ile MHP’nin müttefikliğinin boyutlarını irdeliyor.

Umran’ Kritik sayfalarında, Hüseyin Etil’in Türkiye’de düşünmenin sorunlarını ele aldığı yazısı, rahmetli Hüsamettin Arslan’laTerry Eagleton’un eleştiri ve ideoloji odaklı karşılıklı konferans konuşmaları takip ediyor. Gülşen Özer’in Metin Önal Mengüşoğlu’nun Sezai Karakoçüzerine yeni kitabıyla ilgili tahlili ve yeni kitaplardan bazılarına yer verilen Kitaplık sayfasıyla Umran Şubat 2018 sayısı tamamlanıyor.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 20:43
  1. umran dergisi

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