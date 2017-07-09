Umran 275. Sayısı 15 Temmuz Darbe Girişiminin Sene-i Devriyesine Özel Sayısıyla Çıktı!

Şüphesiz 15 Temmuz hareketinin baş aktörünün FETÖ olduğunu ancak girişimin FETÖ ile başlayıp biten bir olay olamadığını belirtiyor. Girşimin, Batı eksenli, başta ABD olmak üzere NATO çıkışlı, diğer Avrupa ülkelerinin de destek verdiği bir konsorsiyumun eseri olduğuna dikkat çekiliyor.

Mustafa Aydın, Burhanettin Can, Cevat Özkaya, Ercan Yıldırım, Abdullah Yıldız, Ahmet Dağ siyasi, askeri, küresel boyutuyla darbe girişimini, soruşturmaları-operasyonları, darbecilerin yargılanmasını, toplumun imani ve milli refleksini, demokrasisine sahip çıkışını ele alıyolar

Umran’ın yeni sayısında Katar krizi başta olmak üzere İslâm âleminde ve dünyada öne çıkan gelişmelere yer veriliyor. Emre Saygın-Tahsin Yamak, Reva Goujon, Olivier Roy, Rende Takuyiddin, Münir Şefik, Mazin Hammad, Selahaddin el-Corşi Ureyb Er-Rentavi, Mehmet Beyhan bu sayıya analiz ve yorumlarıyla katkıda bulunan isimler. Muammer Çınar’ın II. Dünya Savaşı’nda yaşanan kayıplardan sonra Avrupa’da meydana gelen en büyük soykırım olanSrebrenitsa Katliamı konulu yazısı da tarihe düşülen not niteliğinde.

Âkif Emre’nin ardından kaleme alınan Mevlüt Ceylan ve Aynur Erdoğan’ın yazıları Emre’yi çeşitli yönleriyle tanıtıyor. Ceylan, Türkiye’nin ve İslâm dünyasının daha iyi bir geleceğe yürümesi adına ortaya koyulacak çabaların Âkif Emre’nin gayesini ve ümmet davasını yaşatacağını hatırlatıyor. Erdoğan yazısında, Emre’nin, gazete yazılarını yazarken gerek gündelik siyasete dair haberleri düzenlerken gerekse İslâm âlemini ve tarihini ele aldığı belgeselleri hazırlarken ulaşmaya çalıştığı “mutlak hakikat”in ilkelerine sadık kalmayı öncelediğinin altını çiziyor.

Umran dergisi, bu ay, hayatını İslâmî çabalara vakfeden Fevziye Nuroğlu’nun vefatı üzerine yazılan iki kıymetli yazıyı sayfalarına taşıyor. Nevin Meriç, Nuroğlu’nun sınırlı imkânlarla kamusal alanda sergilediği mücadeleyi anlatırken, Mine İzgi içtenlikli anlatımıyla onun hayatından anekdotlar aktarıyor. Yazılar, Fevziye Nuhoğlu’nun İslâmi ve insani kişiliğiyle, çabalarıyla ilgili vefakârane şahitlikler sunuyor.

Kültür-Sanat sayfasında, sanat tarihçisi Murat Özer’in türbelerin sembolizmi üzerinden yaptığı okumayı, GülşenÖzer’in Uganda konulu yazısı izliyor.