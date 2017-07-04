Ayetullah Eraki ve içlerinde âlimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de olduğu heyeti kabul eden Görmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, içinde bulunduğumuz zamanda Müslümanların birbirlerinin yüzüne bakmaktan mahcup olacakları acılar yaşadığını kaydederek, “Zor zamanlarda daha çok görüşmek, daha çok konuşmak gerekiyor. Allah biz Müslümanları birbirimizin yüzüne bakmaktan mahrum bırakmasın. Öyle kötü gelişmeler oluyor ki, Müslümanların birbirinin yüzüne bakmaktan mahcubiyet duyduğu acılar yaşıyoruz. Biz hepimiz bir veche (yüze) yönelirsek birbirimizin vechine bakabiliriz o da vechullahtır. Kur’an-ı Kerim’de ‘vechullah’ ‘Allah'ın rızası’ manasında geçer. Müslümanlar vechullaha yüz çevirdikleri zaman birbirilerinin vechine bakamazlar. Ama hamdolsun çok büyük zorluklar da olsa görüşebiliyor, konuşabiliyoruz. Bunu devam ettirmek lazım” dedi.

İki asırdır İslam’sız bir dünya isteniyor

İki asırdır İslam’sız bir dünyanın istendiğini dile getiren Görmez, “Dünya durulmuyor. Dünya sürekli şekilden şekle giriyor. Dünyaya nizam vermek, dizayn etmek isteyenler bir türlü mutmain olmuyor, sürekli farklı bir dünya talebi içinde oluyorlar. İki asırdır İslam’sız bir dünya isteniyor. Yahut ruhu alınmış, Protestanlaşmış, hayata dahil olmayan, hak ve adalet iddiasında olmayan bir İslam isteniyor. Ama maalesef Müslümanların büyük kısmı bunun farkında değil. Bazı Müslümanlar da bu çabaya mezhepçilik saikiyle bizzat kendisi yardımcı oluyor” diye konuştu.

Bugün ümmetin tüm çocukları ateşe doğru gidiyor

İslam ümmetinin bütün çocuklarının ateşe doğru gittiğini ifade eden Görmez, “Bütün İslam mezheplerinde bir kaide vardır. ‘Siz namaza durduğunuz zaman bir çocuk ateşe doğru gidiyorsa namazı bozmanız vaciptir ve orada namaza devam etmeniz caiz değildir.’ Bugün ümmetin tüm çocukları ateşe doğru gidiyor. Biz her birimiz kendi halimize devam edebiliyoruz. Fikri ihtilaflar, düşünce ihtilafları aslında bizim tarihimizde rahmettir. Yasaklanan ‘hilaf’tır, ‘ihtilaf’ değil. Biz ihtilafı hilafa dönüştürdük. Hilafı nizaa dönüştürdük. Niza da şikaka yol açıyor. Şikak, ümmeti iki şakka ayırmaktır. Bugün şikak halini yaşıyoruz. Hadislerde nifakla şikak birlikte geçer. Çünkü şikakın en büyük sebebi nifaktır. Nifakın da en büyük sebebi şikaktır” ifadelerini kullandı.

Biz Müslümanlar vahdet toplantılarını artırdıkça tefrika çoğalıyor

Görmez, içinde bulunduğumuz zamanda alimlere çok büyük görevlerin düştüğünü hatırlatarak, “İran ziyaretim benim umutlarımı çok artırmıştır. İran ziyaretimden üç gün sonra Riyad’a gittim. ‘Vahdet Haftası’nda söylediklerimi Riyad’daki alimlerle de paylaştım. Fakat üzülerek belirteyim, biz Müslümanlar vahdet toplantılarını artırdıkça tefrika çoğalıyor. Usulü metot üzerinde yeniden düşünmemiz lazım. Ulemaya çok büyük görevler düşüyor. Ulema şehrin ve dünyanın tuzudur. Tuz bozulduğu zaman yapılacak bir şey kalmaz. Vahdet yoluna biraz katkıda bulunabilirsek dahi kendimizi bahtiyar kabul edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sizin izzetiniz, onurunuz bizim izzetimiz, onurumuzdur

İranlı konuk Başkan Eraki ise kabulünden dolayı Başkan Görmez’e teşekkür ederek, İslam dünyasında birliğin sağlanmasının önemine işaret ederek, “Sizin izzetiniz, onurunuz bizim izzetimiz, onurumuzdur. Türk halkının onuru, İslam’ın onurudur. Allah da sizin milletinizi onurunu artırmaktadır. Allah’tan İslam ümmetinin gönül birliğini sağlamasını diliyorum. Vahdetin sağlanması için ümmetin birliği önemlidir. Şuna inanıyoruz ki, İslam ümmeti arasında bir birlik sağlanırsa dünyanın en büyük gücü İslam ümmetinin olur. Maalesef İslam ümmetinin gücü İslam’ın aleyhine kullanılıyor. İslam ümmetinin birlikteliğini tesisten büyük vecibe olamaz. Bu ziyaretimizle, sizlerin de olumlu bakışlarınızla bu adımı atmayı umuyoruz. Ulema birlikte olur ve beraber yürürse umera da onları takip eder. Umarım ulema arasında vahdeti sağlamayı başarırız. Bu fırsatı sağladığınız için size teşekkür ediyoruz. Sizlere dua ediyoruz” diye konuştu.