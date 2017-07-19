Ümmetin gözü Türkiye'de!

MEHMET ÖZMEN / ANKARA -

“ÇÖZÜM, HAZRETİ ÖMER’İN ADALETİDİR”

“Dinle ey İsrail” Allah’ın gazabı yakındır! Zulm ile abad olunmaz!” sözleriyle siyonist İsrail’e tepki gösteren Rabia Platformu sözcüsü ve yazarımız Abdurrahman Dilipak, “Mescid-i Aksa’da bir Müslümana yöneltilen bir saldırı, bütün Müslümanlara yöneltilmiş bir tehdittir. Kudüs’te biz Hz. Ömer’in kurduğu sistemi istiyoruz. Oraya Yahudiler hakim olduklarında Müslümanlara ve Hristiyanlara göz açtırmadılar, Hristiyanlar hakim olduklarında Müslümanlara ve Yahudilere göz açtırmadılar. Oraya Müslümanlar “Hadim” olduklarında, adalet, barış ve hürriyet topluma hakim oldu. Herkes inandığı gibi yaşadı. İnsanların malı, canı, namusu, aklı, inancı ve nesli güvende oldu. Herkesi kapsasın diye, Kudüs’ün doğu kapısının girişine “La ilahe illallah, İbrahim Halilullah” yazıldı. Hâlâ, Harem çevresindeki kiliselerin anahtarı bu adaletin sembolü olarak Müslüman bir Osmanlı ailesinin elindedir. Burada bizim sorunumuz adalet, barış ve hürriyet sorunudur. Sorunumuz Siyonizmledir. Sorunumuz zalimlerle ve işgalcilerledir” şeklinde konuştu.

“AYASOFYA’YI AÇARAK İSRAİL’E EN GÜZEL CEVABI VERELİM”

Yazarımız Nurettin Veren de, “İslam İşbirliği Teşkilatı’nın derhal harekete geçerek İsrail’e karşı gerekli tepkiyi ortaya koymak zorundadır. Mescid-i Aksa, İsrail’in işgali altındayken, ezanımız susturulurken ve hatta Mescid-i Aksa’nın içinde Filistinli gençler öldürülürken İslam İşbirliği Teşkilatı harekete geçmeyecek de ne zaman harekete geçecek? Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlet yetkililerine Ayasofya’yı açarak İsrail’e en güzel cevabı verelim çağrısında bulunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.