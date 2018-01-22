Ümmet Türkiye için duada

Dünyanın muhtelif yerlerindeki Müslümanlar, Mehmetçik’imizin ‘Zeytin Dalı Operasyonu’nda muvaffak olması için dualar etti. Sudan’da Türk ve Sudanlı gençler, Mehmetçik’in Afrin harekatında zaferi için bir araya gelerek ümmet şuuruyla ordumuzun terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleden zaferler çıkması için Allah’a niyazda bulundu. Sudan’daki Hartum Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, sosyal medyadan Türk ve Sudanlı gençlerin Fetih Suresini okuduğu anları paylaşarak “Dualarımız kahraman askerlerimizle. Türk ve Sudanlı gençler ordumuzun zaferi için Fetih sûresi okuyup dua ediyorlar” dedi.

Öte yandan, Afrika’nın mazlum coğrafyalarında yaşayan çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ve Türkçe olarak ‘Zeytin Dalı’ yazan dövizler taşıyarak ülkemize hepbir ağızdan dualar edip destek mesajları verdi.





BURKİNA FASO VE ÜSKÜP AYAKTA



Türkiye’nin Afrin’e başlattığı operasyonun zaferle sonuçlanması için mazlum coğrafyalarda dualarıyla destekte bulunuyor. Emperyalist Batı medeniyetinin sürekli olarak sömürdüğü Burkina Faso halkı da camilerde buluşarak Fetih Suresi okudu ve Türkiye için dua etti.



Afrin harekatına katılan Mehmetçik’e destek için Makedonya’da da Müslümanlar bir araya geldi. Üsküp’ün en büyük camilerinden olan Üsküp Murat Paşa Camii’nde buluşan müminler, ülkemizin Afrin’e yönelik başlattığı operasyonun fetihle bitmesi için dualar etti. KKTC Din İşleri Başkanlığı, dün sabah namazında ülkedeki tüm camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi okutup dua edildiğini açıkladı.

BURAK BATTAL / İSTANBUL