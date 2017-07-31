Ümmet kudüs için kıyama durdu

MURAT ALAN / İSTANBUL DOD - Siyonist İsrail’e tepkilerin en büyüğü Müslümanları ayağa kaldırmada liderlik yapan Türkiye’den verilmeye devam ediyor. Terör devleti İsrail’in, Müslümanların nezdinde ayrı bir önemi olan Mescid-i Aksa’daki kısıtlamalarına protesto eden Müslümanlar, Yenikapı’daki “Büyük Kudüs Mitingi” nde yeniden tek yumruk oldu. Saadet Partisi (SP) öncülüğünde gerçekleştirilen mitinge İHH, AGD, ÖNDER, Hukukçular Derneği başta olmak üzere birçok STK da destek verdi.

ÜMMET YENİKAPI’YA AKTI

İsrail’in 14 Temmuz Cuma gününden bu yana Mescid-i Aksa’da devam ettirdiği işgal girişimlerine karşı tepki göstererek daha önce Beyazıt Meydanı’nı dolduran Müslümanlar, dün de Yenikapı’daki miting alanını doldurdu. Müslümanlara yapılan zulümler karşısında sessiz kaldıkça işgalci güçlerin zulümlerinin giderek arttığının farkına varan Müslümanlar akın akın Yenikapı’ya geldi. Müslümanlara yapılan zulmünün kabul edilemez olduğunu bütün dünyaya göstermek için bir araya gelen insanlar, sık sık İsrail’e lanet Filistin’e destek veren sloganları attı.

“KANINDA BOĞULACAKSIN İSRAİL”

Yenikapı’da gerçekleştirilecek miting için alana büyük bir platform kurulurken, vatandaşların mitingi daha rahat takip edebilmeleri için alanın farklı yerlerine dev kolonlar ve ekranlar yerleştirildi. Kendileri için kurulan arama noktalarından geçen vatandaşlara alana girişte Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Alana onlarca palet su bırakıldı. Ayrıca vatandaşların kullanımı için alanın farklı yerlerine mescit, seyyar tuvaletler yerleştirilirken, acil müdahale için ambulans ve sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor. Alanın farklı yerlerine “Kanında boğulacaksın İsrail”, “Kahrolsun İsrail” yazılı pankartlar asıldı.

DUYARLI STK’LAR ORADAYDI

Memur-Sen’in de katılacağını açıkladığı mitinge, başta İHH, ÖNDER, ASKON, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Deniz Feneri Derneği, Cansuyu Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşu destek veriyor. Miting öncesi Osman Gündüz konser verirken, mehter takımı da marşlar seslendirdi. Bazı vatandaşların futbolcu Ronaldo ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşıdığı görüldü. Bazı vatandaşların “Özgür Kudüs ve Filistin” yazılı kafa bantları taktığı görülürken, alana onlarca palet su bırakıldı.

HENİYE: KUDÜS DAVASI BİTMEDİ

Mitinge telekonferans ile katılan HAMAS Lideri İsmail Heniye büyük alkış aldı. Haniye konuşmasında şunları dile getirdi: “Osmanlı 500 sene Peygamberimizin emanetine sahip çıktı. Bu zafer rabbani bir zaferdir. Burası bizlerindir. Rabbimiz kıyamete kadar Mescid-i Aksa’yı bize vermiştir. İsrail’in elektrikli kapıları kaldırılmış, bütün materyalleri sökülmüştür. Buradan Türkiye’deki kardeşlerimizin duruşunu görüyor ve gurur duyuyoruz. İşgalcilerin varoluş şekli gibi yaptıkları da batıldır, geçersizdir. Kudüs davası bitmedi, bizlere destek vermeye devam ediniz, duruşunuza devam ediniz.”