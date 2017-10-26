Umman, balık tutacak girişimci arıyor

Arap Yarımadası’nın güneydoğu kıyısında yer alan Umman Sultanlığı; başta karides, çipura, levrek, lagos, istiridye ve deniz yosunu olmak üzere su ürünleri sektörünü geliştirmek için küresel yatırımcı arıyor. Umman Tarım ve Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, özellikle kültür balıkçılığı alanında tecrübeli Türk girişimcilerin bu yatırım imkanlarını değerlendirebileceği belirtildi.

HEDEF 200 BİN TON

Toplam 2 milyar dolar değerindeki kültür balıkçılığı yatırımı için 24 büyük ölçekli yatırım girişiminin değerlendirilip altısının onaylandığı kaydedilen açıklamada, bu yatırımların yılsonuna kadar faaliyete geçeceği belirtildi. Açıklamada, yeni başvuruların ise değerlendirildiği dile getirilerek, Umman hükümetinin bu alandaki yatırımlarda önceliği kara ya da kıyılarda uygun alanların tahsis edilmesi olduğu kaydedildi. Açıklamada, Umman’ın 30 yıllık kültür balıkçılığı master planı çerçevesinde 2040’ta yıllık 200 bin ton üretime ulaşmayı hedeflediği vurgulandı.

(İstanbul Ticaret)