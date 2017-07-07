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Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!

MHP'din ihraç edilen bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, kurulacak yeni partinin genel başkanının Meral Akşener olduğunu duyurdu.

07 Temmuz 2017 Cuma 14:49
Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!

MHP'den ihraç edilen isimler yeni parti kurma çalışmalarına devam ediyor. MHP'li muhaliflerin önemli ismlerinden Ümit Özdağ Facebook hesabından yeni partinin genel başkanının Meral Akşener olacağını açıkladı.  Özdağ sosyal medya hesabından "Önümüzdeki başkanlik seçiminde, Türk Milliyetçilerinin siyasi tasfiyesini engellemek ve milli olan herkesi kapsayan merkezi, iktidara taşımak amacı ile Meral Akşener hanım ile yeni bir parti kurmaya karar verdik. Bu partinin genel baskani Meral Akşener'dir. Ülke uçurumun kıyısinda iken, benlik davası yapmam kabul edilemez.Bütün Türk Milliyetçileri ve milli güçler hep birlikte, ülkemizi uçurumdan kurtarmak amacı ile bu birleşmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Şimdiye kadar bana vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ederim.Artık hep birlikte iktidar yürüyüşü için hazırlanmaya başlayabiliriz. Bu yol şimdiye kadar yürüdüğümüz yoldan daha çetin olacak ancak başaracağız. Allah yardımcımız olsun" diye yazdı.

YENİ PARTİ AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Özdağ, 2 gün önce yaptığı açıklamada "Yeni bir milli merkezi teşkil edecek siyasi parti oluşumu ile ilgili çalışmalar başlamış durumdadır. Yeni bir partiden bahsediyorum. Bugün kadro çalışmaları, program çalışmalarıyla ilgili bilgi verebilecek durumda değilim. Zamanı geldiğinde onları da paylaşırız" diye konuşmuştu.

MANSUR YAVAŞ İDDİASI

Öte yandan kurulacak partinin kurucu üyeleri arasında; Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, eski Ülkü Ocakları genel başkanları Müsavat Dervişoğlu, Servet Avcı gibi isimler bulunuyor.

Kurucu üyeler arasında MHP'den ayrılarak CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş'ın da olacağı iddia ediliyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 14:49
  1. MHP
  2. Ümit Özdağ
  3. Meral Akşener
  • mehmedsavasmehmedsavas1 sa önce
    Bunlar fareli köyün kavalcıları.. Arkalarına aldıkları üç beş türkücü ile nereye kadar giderler bilemem..Fetöcüler rantcılar haramzadeler hepsi bir arada ... Yolunuz bu necip milletin yolu değildir bilesiniz..
  • Osman soyluOsman soylu1 sa önce
    Yürrüü anca gidersiniz
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