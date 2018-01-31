Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e gönderme! 'Kafayı Fenerbahçe'yle bozmuş'

Maçın hakkının bu skor olmadığını söyleyen Ümit Özat şu ifadeleri kullandı:

Oyunu izlediğiniz zaman, maçın skoru bu değil. Orada görüşeceğiz elbette. Bu maçın rövanşı da var. Son gün de olsa iki takviye yapmamız gerekiyor. Çocuk oyuncağı gibi görünüyor olabilir ama. Almamız lazım. Konyaspor iki tane oyuncu birden aldı. Maç oynanıyor, adam oradan "Fenerbahçe maçında bunları veriyorsunuz ama" diyor. Beşiktaş, Gençlerbirliği'yle oynuyor. Kafayı Fenerbahçe'yle bozmuş yani. Bize nasıl saygı gösteriliyorsa, biz de Ankara'da onu göstereceğiz.