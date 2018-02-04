Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e ağır sözler !
Ümit Özat, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuştu. Özat, Şenol Güneş için ağır ifadeler kullandı.04 Şubat 2018 Pazar 13:09
Ümit Özat'ın Beyaz Futbol programında yaptığı açıklamalar şu şekilde;
"2002 yılında Dünya Kupası'nda 3. olduk fakat Şenol Güneş'in taktikleriyle olmadık. O jenerasyonun kaymağını bütün hocalar yedi. İnsanlar onun saçıyla sakalıyla dalga geçerken biz ona sahip çıktık. (Şenol Güneş için) Büyüklük danışmanından duyduğun sözü söylemekle olmaz. Büyüklük kalpten gelir. Büyüklük 70 yaşından sonra giyinmeyi öğrenmekle olmaz."
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