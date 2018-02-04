THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e ağır sözler !

Ümit Özat, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuştu. Özat, Şenol Güneş için ağır ifadeler kullandı.

04 Şubat 2018 Pazar 13:09
Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e ağır sözler !

Ümit Özat'ın Beyaz Futbol programında yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"2002 yılında Dünya Kupası'nda 3. olduk fakat Şenol Güneş'in taktikleriyle olmadık. O jenerasyonun kaymağını bütün hocalar yedi. İnsanlar onun saçıyla sakalıyla dalga geçerken biz ona sahip çıktık. (Şenol Güneş için) Büyüklük danışmanından duyduğun sözü söylemekle olmaz. Büyüklük kalpten gelir. Büyüklük 70 yaşından sonra giyinmeyi öğrenmekle olmaz."

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 13:09
  1. Ümit Özat
  2. Şenol Güneş
  3. Gençlerbirliği
  4. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet'ten yeni 'Adnan Oktar' açıklaması
    1. Diyanet'ten yeni 'Adnan Oktar'..
    2. Sina Yarımadası'nda bombalı saldırı!
    3. Başbakan Yıldırım kritik bölgede
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da..
    5. Terör destekçisi ABD için harekete..
    6. 'Avrupa'da benden kıdemlisi yok!'
    7. Bakan Zeybekci'den 'Bitcoin' uyarısı
    8. Ordu'da eşini başına odunla vurarak..
    9. Kripto para piyasasında 700 bin lira..
    10. İstanbul'da lodos çatı uçurdu
    11. Başbakan Binali Yıldırım Hatay’da
    12. Türk mühendisler üretti! İnsansız hava..
    13. Şahin: Sosyal politika meselesi çok..
    14. Eşini öldürüp röportaj vermişti! Bugün..
    15. Burseya Dağı’ndaki terk edilmiş..
    16. Teröristlerin bir yalanı daha çürütüldü!
    17. YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı!
    18. Trabzon'da kilise bahçesinde..
    19. TIR'ın dorsesindeki 8 ton cam yola..
    20. İtalya'daki ırkçı saldırgan cezaevine..
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!