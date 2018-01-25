Ümit Özat'tan radikal öneri: Kaleci değişikliği...

Ümit Özat yaptığı açıklamada maç kadrolarının 18'den 21'e yükseltildiğini hatırlatarak, "Karara elbette saygı duyuyorum ama üzerinde de düşünmemiz lazım. Oyuncu değişikliği sayısı aynıysa kulübeyi artırmanın bir anlamı yok ki bu oyuncuya tembellik getiriyor, 'zaten kulübeye giriyorum' diyor. Ekstra efor sarf etmiyor" dedi.

"Maçlara 18 ya da 19 kişilik kadrolarla çıkacağım"

Değişikliğin futbolcu ve kulüp açısından iki taraflı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özat, "Oyuncu değişikliği sayısı da artacaksa kulübedeki sayı da artsın. Oyuncu kadroya gireceğini biliyor. Zaten 23 kişilik kadron var. Her hafta 1-2 sakat, 1-2 cezalı olunca kalan 21 kişi 'ben kadrodayım' diyor, her hafta kadroda, kulübede olacağını biliyor. Bu durum takımdaki rekabeti düşürüyor. Bundan sonra takımdaki rekabeti artırmak adına maçlara 21 değil 18 ya da 19 kişilik kadrolarla çıkacağım" diye konuştu.

Türk futbolunun gelişiminin düşünülerek kadrodaki futbolcu sayısını yükseltme kararının alındığından şüphe etmediğini belirten Özat, "Maç kadrolarına 21 oyuncu alıyorsan 3 değişiklik sadece futbolcuyu kapsasın. Kaleci değişiklikten sayılmasın. Kaleci için artı 1 ekstra değişiklik olmalı. Oyuncuyla kalecinin oyuna girme ihtimali aynı değil." yorumunu yaptı.

"Kulübeler de değişsin"

Ümit Özat, karşılaşmaların devre aralarında yarı sahayla birlikte futbolcu ve teknik ekiplerin bulunduğu yedek kulübelerinin de değişmesinin faydalı olacağını söyledi.

Eskiden maçların devre aralarından sonra kulübelerin de değiştiğini hatırlatan Özat, şu değerlendirmeyi yaptı;

"Bence eskiden kulübeler teknik nedenlerle değişmiyordu. Takımlar kale değişiyor kulübeler de değişsin gibi bir mantığı vardı. Şimdi futbol ilerledi ve oyunun olmazsa olmazı savunma. Hücum yetenek istiyor. Oyuncuna çalım at dripling yap diyemezsin top ayağındayken yapacak. Bu nedenle de hücuma yetenekli oyuncular alınır. Hücum yetenek istemese o zaman Jose Mourinho, Alex Ferguson, Pep Guardiola niye 100'er milyon euro versin de önemli hücumcuları alsın? Savunma bütünlük ister, toplu halde yapılır bireysel yapılmaz. Dolayısıyla ben teknik adamların savunmalarına hakim olmaları, savunmalarının kendi kulübesinin önünde olması adına devre aralarından sonra kalelerle birlikte yedek kulübeleri de değişmeli, bunun faydalı olacağını düşünüyorum."