Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ümit Özat'tan radikal öneri: Kaleci değişikliği...

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, maç kadrolarının 21 kişi olmasını eleştirirken, kaleciler için ekstra değişiklik hakkı verilmesi ve karşılaşmaların devre aralarında kalelerle birlikte yedek kulübelerinin de değiştirilmesi önerisinde bulundu.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:39
Ümit Özat'tan radikal öneri: Kaleci değişikliği...

Ümit Özat yaptığı açıklamada maç kadrolarının 18'den 21'e yükseltildiğini hatırlatarak, "Karara elbette saygı duyuyorum ama üzerinde de düşünmemiz lazım. Oyuncu değişikliği sayısı aynıysa kulübeyi artırmanın bir anlamı yok ki bu oyuncuya tembellik getiriyor, 'zaten kulübeye giriyorum' diyor. Ekstra efor sarf etmiyor" dedi.

"Maçlara 18 ya da 19 kişilik kadrolarla çıkacağım"

Değişikliğin futbolcu ve kulüp açısından iki taraflı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özat, "Oyuncu değişikliği sayısı da artacaksa kulübedeki sayı da artsın. Oyuncu kadroya gireceğini biliyor. Zaten 23 kişilik kadron var. Her hafta 1-2 sakat, 1-2 cezalı olunca kalan 21 kişi 'ben kadrodayım' diyor, her hafta kadroda, kulübede olacağını biliyor. Bu durum takımdaki rekabeti düşürüyor. Bundan sonra takımdaki rekabeti artırmak adına maçlara 21 değil 18 ya da 19 kişilik kadrolarla çıkacağım" diye konuştu.

Türk futbolunun gelişiminin düşünülerek kadrodaki futbolcu sayısını yükseltme kararının alındığından şüphe etmediğini belirten Özat, "Maç kadrolarına 21 oyuncu alıyorsan 3 değişiklik sadece futbolcuyu kapsasın. Kaleci değişiklikten sayılmasın. Kaleci için artı 1 ekstra değişiklik olmalı. Oyuncuyla kalecinin oyuna girme ihtimali aynı değil." yorumunu yaptı.

"Kulübeler de değişsin"

Ümit Özat, karşılaşmaların devre aralarında yarı sahayla birlikte futbolcu ve teknik ekiplerin bulunduğu yedek kulübelerinin de değişmesinin faydalı olacağını söyledi.

Eskiden maçların devre aralarından sonra kulübelerin de değiştiğini hatırlatan Özat, şu değerlendirmeyi yaptı;

"Bence eskiden kulübeler teknik nedenlerle değişmiyordu. Takımlar kale değişiyor kulübeler de değişsin gibi bir mantığı vardı. Şimdi futbol ilerledi ve oyunun olmazsa olmazı savunma. Hücum yetenek istiyor. Oyuncuna çalım at dripling yap diyemezsin top ayağındayken yapacak. Bu nedenle de hücuma yetenekli oyuncular alınır. Hücum yetenek istemese o zaman Jose Mourinho, Alex Ferguson, Pep Guardiola niye 100'er milyon euro versin de önemli hücumcuları alsın? Savunma bütünlük ister, toplu halde yapılır bireysel yapılmaz. Dolayısıyla ben teknik adamların savunmalarına hakim olmaları, savunmalarının kendi kulübesinin önünde olması adına devre aralarından sonra kalelerle birlikte yedek kulübeleri de değişmeli, bunun faydalı olacağını düşünüyorum."

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:39
  1. ümit özat
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbecilerin yönettiği Mısır nereye gidiyor?
    1. Darbecilerin yönettiği Mısır nereye..
    2. CHP Şehit Astsubay’ın vasiyeti için..
    3. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    4. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AYM..
    5. Bodrum'da fırtına ağaçları devirdi
    6. Alman yazar sapıttı: Kürtlere..
    7. Mut’ta karbonmonoksit gazından 7 kişi..
    8. Eto'o'yu resmen açıkladı!
    9. Böylesi ancak Karadeniz'de olur. Yolun..
    10. Münbiç operasyonuna doğru...
    11. Ümit Özat'tan radikal öneri: Kaleci..
    12. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye..
    13. Ülkelerin 'dindarlık haritasını'..
    14. Rusya'dan açıklama: ABD o ülkeyi..
    15. Afrin'deki zırhlılarda dikkat çeken..
    16. Tren, madde yüklü TIR'a çarptı! Bölge..
    17. Almanya'nın iddiasına Türkiye'den jet..
    18. Bakan Nurettin Canikli TBMM Genel..
    19. Trabzon'da midibüs durakta..
    20. Başbakan Binali Yıldırım, MİT..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...