Ümit Özat'tan çarpıcı açıklama :Ayı asil bir hayvandır

Türkiye Kupası'nda 3-1'in rövanşında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Beşiktaş, yarı finale yükselen ilk takım oldu.



Mücadelenin ardından Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İşte Özat'ın açıklamaları:



"Bu kupa önemli bir kupa. Önemli bir tecrübe. Oyunun başında 10-15 dakikada 2 tane net pozisyonumuz var. Olmayınca işte bir tane duran top. Beşiktaş'ın attığı golde çok net bir faul var. Vida'nın ittiğini görüyorsunuz. Çok net. Demek ki hakem hataları herkese oluyor."



"Fenerbahçe maçında hakem hatası yapılınca 3 gün konuşuluyor. Beşiktaş maçında da öyle. Ama bizim aleyhimize de hatalar yapılıyor gördüğünüz gibi. Bizim gibi takımların sadece hakemle 3 büyüklerden puan kazandığı düşünülüyor. Yok böyle bir şey."



'Geçmişte Brad Pitt değildik'



"Bulaşılacak bir insan değilim. İnsanlar bunu görsünler. Bir tarafta Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırıyorlar. Diğer tarafta da Ayı Ümit diye bağırıyorlar. Ayı asil bir hayvandır. Tip de gelip geçicidir. Geçmişte de Brad Pitt değildik"

"Tüm oyuncuları oynatmaya çalışıyorum. Bu zor dönemde geçerken istediğimiz seviyenin altındayız, bunu kabul ediyorum. Kendimize güveniyoruz, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Camianın beklentilerini biliyoruz. Sahada başarılı olmak, sonuç almaktan geçer gibi duruyor ama herkesin beğenisini kazanmak, üstün oynamak ve düzgün olmak önceliğimiz."



"Gençlerbirliği tribünlerinin her maç en az bu kadar dolu olması lazım. Ankara'da üvey evlat muamelesi görmek kabul edilebilir bir şey değil. İkinci gelişimden sonra yapılan takviyelerle iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bu maçta skorun önemi yoktu, böyle maçlar gelişeceğiniz maçlardır. Taraftarları oyuncularımın yanında görmek istiyorum çünkü bir tane Gençlerbirliği var. Gençlerbirliği, Süper Lig'de olmak zorundadır, bu da taraftarsız olmaz. Bu anlamda onlara teşekkür ediyorum. İç sahada oynayacağımız iki lig maçında en az 4 puan almalıyız."



'Taraftar gerekli cevabı verdi'



"Benim hümanist bir yapım var. Hangi kültürden geldiğimi insanlar iyi bilir. Bugüne kadar hiçbir kavganın başlangıcı olmadım. Taraftar gerekli cevabı verdi. Bizden de masaj masasını istediler, gönderdik helali hoş olsun. Biz de bunun lafını mı yapalım?"