Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ümit Özat'la 3 dönemde 24 transfer

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Ümit Özat'ın görev başında olduğu ve 3 transfer döneminin yaşandığı yaklaşık 1,5 yıl içinde 12 yerli ve 12 yabancı 24 futbolcuyu kadrosuna kattı.

02 Şubat 2018 Cuma 14:54
Ümit Özat'la 3 dönemde 24 transfer

Süper Lig takımlarından  Gençlerbirliği, teknik direktör olarak Ümit Özat'ın 3 transfer döneminin  yaşandığı yaklaşık 1,5 yılda 12 yerli ve 12 yabancı olmak üzere 24 futbolcu  transfer etti.

Gençlerbirliği'nin altyapısında yetiştikten sonra Bursaspor,  Fenerbahçe ve Almanya'nın Köln ekibinde futbol oynayan, Ankaragücü'nde başladığı  teknik direktörlük kariyerini Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor ve  Mersin İdmanyurdu'nun ardından ikinci kez geldiği Gençlerbirliği'nde sürdüren  Ümit Özat'ın görev yaptığı 3 transfer döneminde başkent temsilcisi, 12 yabancı ve  12 yerli futbolcuyu kadrosuna kattı.

Başkent temsilcisi, 2016-2017 sezonuna İbrahim Üzülmez yönetiminde  başladı ancak 10. haftadaki Antalyaspor (1-0) yenilgisinin ardından takım 11 puan  ve averajla 9. sıradayken genç teknik adamla yollarını ayırarak Ümit Özat ile  anlaştı.

Yeni teknik direktörü Özat yönetiminde de 11 puan toplayan ve  sıralamada aynı basamakta sezonun ilk yarısını tamamlayan kırmızı-siyahlılar,  genç teknik adamla devre arası kampı, kadro ve transfer planlamalarını yaptı.

Cavcav transferi hastaneden yönetti

Başkent ekibinin hayatını kaybeden onursal başkanı İlhan Cavcav, son  transferine tedavi gördüğü hastanede imza attırdı.

Altyapıda yetişen İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir) ve Ahmet  Çalık (Galatasaray) ile Rumen golcü Bogdan Stancu'dan (Bursaspor) önemli miktarda  transfer geliri elde eden kırmızı-siyahlılar, ara transfer döneminde 8 yeni  isimle kadrosunu güçlendirdi.

İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü dönemde Luccas Claro, Agon Mehmeti,  Renato Escobar Baruffi (Bady), Jonathan Ring ve Umut Sözen'i transfer eden  kırmızı-siyahlılarda duayen başkanın yaşamını yitirdiği 22 Ocak'tan sonra da  Etien Velikonja, Anıl Karaer ve Murat Duruer transferleri gerçekleştirildi.

Önemli oyuncuların takımdan ayrılmasının ardından yapılan 8 takviyeyle  sezonun ikinci yarısına başlayan ve 17 maçta 24 puan toplayan Özat yönetimindeki  Gençlerbirliği, ligi ilk devrenin sonundaki yerinden bir basamak üstte (8)  tamamladı.

Yaz döneminde 12 yeni yüz

İlhan Cavcav isminin verildiği 2017-2018 sezonuna Ümit Özat ile devam  eden, genç teknik adamla, kamp programı ve kadro yapılandırmasını yapan Murat  Cavcav başkanlığındaki kırmızı-siyahlılar, kadroya da 12 yeni isim dahil etti.

Performanslarıyla öne çıkan Aydın Karabulut, Serdar Gürler, Selçuk  Şahin gibi isimlerle yollarını ayıran başkent temsilcisinde, Özat'ın görevde  bulunduğu ikinci transfer döneminde 5 yabancı ve 7 yerli transferi yapıldı.

Elvis Manu, Jailton Paraiba, Ousmane N'diaye, Petar Skuletic, Dialo  Gudileyele, Mehmet Taş, Erdi Can Şehit, Zeki Yavru, Serdar Özkan, Alper Uludağ,  Numan Soysal, Ahmet İlhan Özek'i transfer eden Gençlerbirliği, pilot takım  Hacettepe'den de Mert Yıldırım Çetin ve Berat Ayberk Özdemir'i de kadrosuna aldı.

Mesut Bakkal'ın 4. dönemi

Ümit Özat yönetiminde sezonun ilk maçında Kardemir Karabükspor (1-1)  ile berabere kalan başkent ekibinde, Atiker Konyaspor (3-0) ve Fenerbahçe  (1-2)  yenilgilerinin ardından genç teknik adamla yollar ayrıldı.

Dördüncü kez geldiği kırmızı-siyahlı takımın başında 9 maçta görevde  kalabilen Mesut Bakkal'ın kadroya takviye istemesine karşın transfer yapmayan  başkent kulübü, tecrübeli teknik adamın görevine 12. haftanın ardından son verdi  ve aynı sezonda ikinci kez Ümit Özat'ı takımın başına getirdi.

Başkan Murat Cavcav, teknik direktör değişiminin ardından "takımı  tanıyan Özat ile transfer planlamalarını beraber yaptıklarını" belirterek  kırmızı-siyahlı ekibin kadrosundaki futbolcuların kalitesine güvendiğini dile  getirdi.

Özat "umut" oldu

Sezonun 13. haftasında Osmanlıspor'a (2-0) kaybeden kırmızı-siyahlı  ekip, bu karşılaşmanın ardından Özat yönetiminde 6 hafta mağlup olmadı.

Genç teknik adamın başında olduğu başkent takımı, Demir Grup Sivasspor  (4-0), Antalyaspor (1-1), Kasımpaşa (0-0) ve Bursaspor (1-1) maçlarının ardından  sezonun 2. devresine 14 puanla 17. sırada girdi.

Özat ile 6 maç üst üste kaybetmeyen ve ligde kalma umudunu artıran  kırmızı-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda da Bursaspor'u eleyerek  çeyrek finale yükseldi.

Yeni 4 isim daha başkentte

Sezonun 2. yarısına da iyi başlayan Özat yönetimindeki  Gençlerbirliği'nde ara transfer döneminde 3'ü yabancı 4 transfer yapıldı.

Kardemir Karabükspor'u (0-2) ve Atiker Konyaspor'u (2-1)  galibiyetleriyle başlayan Özat yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, çıkışını 2.  yarıda da sürdürmeye devam etti.

Sezon başında transfer olduğu Antalyaspor'dan Aydın Karabulut'u  yeniden kadrosuna katan, Bursaspor'dan da Azerbaycan Milli Takımı oyuncusu Deniz  Yılmaz'ı kadrosuna katan Özat yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Fransa  takımlarından Montpellier'den Staphane Sessegnon ve Saint-Etienne'den Florentin  Pogba'yı başkente getirdi.

Gençlerbirliği Kulübü, 31 Ocak Çarşamba günü sona eren ara transfer  dönemindeki takviyelerle, Ümit Özat'ın görevde bulunduğu yaklaşık 1,5 yıl içinde  24 transfer yapmış oldu.

Özat'ın görevde bulunduğu transfer dönemlerinde Gençlerbirliği'nin  transfer ettiği futbolcular şunlar:

"Luccas Claro, Agon Mehmeti, Bady, Jonathan Ring, Etien Velikonja,  Anıl Karaer, Murat Duruer, Umut Sözen, Elvis Manu, Jailton Paraiba, Ousmane  N'Diaye, Petar Skuletic, Dialo Gudileyele, Mehmet Taş, Erdi Can Şehit, Zeki  Yavru, Serdar Özkan, Alper Uludağ, Numan Soysal, Ahmet İlhan Özek, Aydın  Karabulut, Deniz Yılmaz, Staphane Sessegnon, Florentin Pogba."

Yabancı sayısı 17

Gençlerbirliği'nin Deniz Yılmaz, Sessegnon ve Pogba takviyelerinin  ardından sözleşmesi süren yabancı futbolcu sayısı 17'ye yükseldi.

Ara transfer döneminde Kosovalı Vedat Muric'i Çaykur Rizespor'a veren,  ülkesinden dönmeyen Tokelo Rantie ile anlaşmasını sonlandıran Gençlerbirliği'nde  duayen başkan İlhan Cavcav'ın hastanede anlaşma imzalattığı Bady'nin sözleşmesi  ise devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı ekibin Türkiye Futbol Federasyonunun internet  sitesindeki futbolcu listesinde kadro dışı bırakılan Bady haricinde şu yabancı  oyuncular yer alıyor:

"Abdul Rahman Khalili, Aleksandar Scekic, Cosmin Matei, Deniz Yılmaz,  Dialo Guidileye, Elvis Manu, Jailton Paraiba, Kamal Issah, Luccas Claro, Marko  Milinkovic, Ousmane N'Diaye, Florentin Pogba, Johannes Hopf, Petar Skuletic,  Sergei Palitsevich, Sessegnon."

 

 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 14:54
  1. ümit özat
  2. Gençlerbirliği
  3. transfer
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakandan bomba çıkış: Gözünü patlatırız!
    1. Bakandan bomba çıkış: Gözünü patlatırız!
    2. Milyonlarca öğrenci ders başı yapacak
    3. Ümit Özat'la 3 dönemde 24 transfer
    4. Kuytul grubu, keşke cemaat olsaydı!
    5. ''Aykut'ta hocalığın 'H'si yok''
    6. Yunanistan'dan skandal karar.....
    7. Savcı Sayan'dan Akit TV'de bomba..
    8. Rokete yazılan ‘Patlamazsa ara’ mesajı..
    9. Dursun Özbek: Beni devirmek için karşı..
    10. Mesut Özil, Arsenal tarihine geçti
    11. Bayern Münih'te şoke eden gelişme!..
    12. Uçamayan uçaklar, çalışmayan..
    13. Putin: Traktör şoförü olacağım
    14. Aykut Kocaman'dan flaş Valbuena kararı!
    15. Kabızlıktan kurtulmanın 10 yolu
    16. Konut alacakları sevindirecek gelişme!..
    17. Fransa'da tekme atan hakeme 3 ay men!
    18. DEAŞ'ın infaz videolarını çeken şahıs..
    19. Otobüs şoförü kaza anını anlattı
    20. Aykut Kocaman'dan flaş sözler:..
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!