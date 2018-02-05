THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ümit Özat'ın oğlu canlı yayına damga vurdu! Güneş'e...

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, konuk olduğu Beyaz Futbol programına oğluyla beraber çıktı. Özat'ın konuşma esnasında oğlunun ağzını aniden kapatmasının ardından küfür iddiaları ortaya atıldı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:14

Spor yorumcusu Sinan Engin'in Şenol Güneş ile babası hakkındaki cümlelerini duyan minik Özat, o anda bir şeyler söylemeye başladı. Teknik ekibin yayından sesi alması ve Ümit Özat'ın utangaç halleri oğlunun Şenol Güneş'e küfür ettiği iddialarının çıkmasına sebep oldu.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 10:14
  1. Şenol Güneş
  2. Sinan Engin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da
    2. Süryaniler'den Batı'ya tokat gibi..
    3. Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk..
    4. C. Ronaldo 8 ay sonra oyundan alındı!..
    5. Adnan Oktar'a şok! 81 ilde harekete..
    6. Neymar'dan flaş sözler: ''Real Madrid..
    7. Fenerbahçe'nin 10 milyon lirası çöpe..
    8. Fenerbahçe'ye şok! Tam 2.1 milyon..
    9. Hakeme küfür eden Emre Belözoğlu kaç..
    10. İşte Mustafa Pektemek'in Göztepe'ye..
    11. Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi..
    12. Acil servislerde yeni dönem
    13. İki ülke arasında çatışma! 6 kişi öldü
    14. Galatasaray'ın büyük pişmanlığı Telles!
    15. Ne yaptın Muslera! Beşiktaş'ın tam 13..
    16. Elazığ’da 6 kilogram esrar ele geçirildi
    17. 7 ilde aranan villa hırsızları Bolu’da..
    18. Samsun'da refüjler kadın eliyle..
    19. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    20. Sivas'ta trafik kazası: 6 kişi yaralı
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    ABD şokta...Ölenlerin sayısı 53 oldu!
    ABD şokta...Ölenlerin sayısı 53 oldu!