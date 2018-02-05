Ümit Özat'ın oğlu canlı yayına damga vurdu! Güneş'e...

Spor yorumcusu Sinan Engin'in Şenol Güneş ile babası hakkındaki cümlelerini duyan minik Özat, o anda bir şeyler söylemeye başladı. Teknik ekibin yayından sesi alması ve Ümit Özat'ın utangaç halleri oğlunun Şenol Güneş'e küfür ettiği iddialarının çıkmasına sebep oldu.