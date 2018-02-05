Ümit Özat'ın oğlu canlı yayına damga vurdu! Güneş'e...
Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, konuk olduğu Beyaz Futbol programına oğluyla beraber çıktı. Özat'ın konuşma esnasında oğlunun ağzını aniden kapatmasının ardından küfür iddiaları ortaya atıldı.05 Şubat 2018 Pazartesi 10:14
Spor yorumcusu Sinan Engin'in Şenol Güneş ile babası hakkındaki cümlelerini duyan minik Özat, o anda bir şeyler söylemeye başladı. Teknik ekibin yayından sesi alması ve Ümit Özat'ın utangaç halleri oğlunun Şenol Güneş'e küfür ettiği iddialarının çıkmasına sebep oldu.
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