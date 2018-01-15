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Ümit Özat: Son 15-20 yılın en iyi ligi oynanıyor

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat flaş açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:29
Ümit Özat: Son 15-20 yılın en iyi ligi oynanıyor

Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonu kendi adına ikiye  ayırdığını belirterek, "Biri ilk 3, diğeri de son 5 hafta. Aradaki dönem benim  olmadığım bölümdü. Benim açımdan git geller oldu. Tam yeni gelen oyuncularla uyum  sürecini aşmaya çalışırken bir ayrılık oldu. Sonrasında yeniden birleştik. O ara  takıma büyük zarar verdi. 25-26 gol yemiş, psikolojik olarak bitmiş bir takım  vardı. İkinci gelişimizde oyuncuları hem moral ve motivasyon hem de oyunsal  olarak yukarı çektik. İnşallah ikinci yarıda bunun devamını getiririz." diye  konuştu.

Takımdan ayrı kaldığı dönemi değerlendiren Özat, "Geçen seneden oluşan  bir ahenk vardı. Her şeyde bir hayır vardır. Bu süreçte ben oyuncuların değerini  anladım. Oyuncular da benim değerimi anladı. Bu önemli bir şey." ifadelerini  kullandı.

Ümit Özat, sezonun ikinci yarısında üçlü savunma oynatacağını  anlatarak, şunları kaydetti:

"Rakibe göre oynatmayı düşünmüyorum. Kendi oyun anlayışımı  yerleştirmeye çalışıyorum. Şu an için kafamdaki oyun üçlü savunma ama maç içinde  değişiklik gösterebilir. Önemli olan savunmayı toplu yapabilmek. Sahanın daha iyi  parsellendiğini, oyuncularımın buna daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Ancak sezon  içinde değişiklik gösterebilir. İyi yolda gittiğimizi düşünüyoruz. Önemli olan  ligde sonuçları alabilmek."

"Aydın Karabulut ve Deniz Yılmaz'ı kadromuza kattık"

Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü, devre arası transfer  döneminde Aydın Karabulut ve Deniz Yılmaz'ı kadrolarına kattıklarını hatırlattı.

"İkinci yarıda bu oyuncuların da katılımıyla inşallah daha iyi bir  Gençlerbirliği izletiriz." diyen Özat, "Aydın Karabulut ve Deniz Yılmaz'ı  kadromuza kattık. Aydın, bu kulübü ve camiayı yakından bilen birisi. Deniz  Yılmaz, yetenekli, kaliteli ve gelebileceği yerlere henüz gelememiş bir oyuncu.  İnşallah çıkışı Gençlerbirliği'nde yakalar." şeklinde görüş belirtti.

"Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi'nin oyun kalitesi üst düzey"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, transferde adı büyük takımlarla  anılan Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi'nin oyun kalitesinin üst düzey olduğunu söyledi.

İki oyuncunun milli takıma çağrılması gerektiğini savunan Özat, şöyle  konuştu:

"Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz'un adının büyük takımlarla anılması beni  mutlu ediyor. Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi'nin oyun kalitesi üst düzey. Onları zaman  zaman eleştiririm ama daha iyi olmaları için bunu yaparım. Onlar benim ne demek  istediğimi iyi biliyor. Bu sene alnımızın akıyla şu işi temizleyelim, Uğur ile  Ahmet'in çok daha iyi yerlerde olması gerektiğine inanıyorum. Buradan  Gençlerbirliği iyi değil anlamı çıkmasın. Fenerbahçe ve Galatasaray'da olsalar,  Premier Lig'de oynaması lazım derim. O zaman o takımların kötü olduğu anlamına  gelmez. Uğur ve Ahmet'in milli takıma gitmeleri gerektiğini de düşünüyorum. Orada  bir hoca var. Onun takdiri ama ikisinin de zamanının geldiğini düşünüyorum."

Ümit Özat, Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz'un her şeyin en iyisini hak  ettiğini belirterek, "Uğur ve Ahmet herkesten önce antrenmana gelen, kulübü  sahiplenen oyuncular. Osmanlıspor maçından sonra nasıl ağladıkları gözümün  önünden gitmiyor. O günden sonra ikisine bakış açım 10 kat olumlu oldu.  Kişiliklerinden ve oyunculuklarından şüphem yoktu ama bu kulübü ne kadar çok  sevdiklerini bir kez daha anladım." ifadelerini kullandı.

"Son 15-20 yılın en iyi ligi oynanıyor"

Özat, Süper Lig'deki rekabete değinerek, "Son 15-20 yılın en iyi ligi  oynanıyor." dedi.

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Özat, şunları kaydetti:

"Bunun nedenlerinden biri Beşiktaş'ın iki sene üst üste  şampiyonluğunun verdiği rahatlık, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki neticelerin  ardından lige konsantrasyon sağlayamaması. Yoksa Beşiktaş'ın bugünkü durumundan  7-8 puan daha yukarıda olması gerekiyordu. Galatasaray inanılmaz bir çıkış  yakaladı ve sonrasında düşüş yaşadı. Trabzonspor, Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış  yakaladı. Fenerbahçe'nin son 6 haftada elde ettiği sonuçlar tüm takımları bir  araya topladı. Alt ve üstteki yarışın sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. En  rahat grubun da 6 ile 12 arası olduğunu düşünüyorum."

Ligin ilk yarısının en iyi oyuncusu olarak Trabzonsporlu Burak  Yılmaz'ı gösteren Ümit Özat, "Burak Yılmaz, Çin'den geldi. Trabzonspor ile  özdeşleşti ama dönmek risk olabilirdi. Trabzonspor'u yukarılara taşıdı. 14 gol  atarak büyük bir çıkış yaptı." diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 13:29
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