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Ümit Karan'dan Cüneyt Çakır'a gönderme

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde verdiği hatalı kararlarla eleştiri oklarının hedefi olan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a bir tepkide onlardan geldi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 16:18
Ümit Karan'dan Cüneyt Çakır'a gönderme

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde verdiği kararlarla taraflı tarafsız herkes tarafından eleştirilen Cüneyt Çakır'a tepkiler dinmiyor.

Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, futbolcusu Engin Baytar ile birlikte Instagram'dan fotoğraf paylaşıp 'Bu çocuk da haklı' paylaşımını yaptı. Bu mesaj Engin Baytar'ın Cüneyt Çakır'a saldırdığı ve 11 maç ceza aldığı maça gönderme olarak yorumlandı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 16:18
  1. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
  2. Cüneyt Çakır
  • İncesu lu İncesu lu 19 sa önce
    Şiddetin haklısı mı olur.? Bunlar örnek olamaz. Olmamalı!
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