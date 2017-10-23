Ümit Karan'dan Cüneyt Çakır'a gönderme

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde verdiği kararlarla taraflı tarafsız herkes tarafından eleştirilen Cüneyt Çakır'a tepkiler dinmiyor.

Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, futbolcusu Engin Baytar ile birlikte Instagram'dan fotoğraf paylaşıp 'Bu çocuk da haklı' paylaşımını yaptı. Bu mesaj Engin Baytar'ın Cüneyt Çakır'a saldırdığı ve 11 maç ceza aldığı maça gönderme olarak yorumlandı.