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Ümit Karan Malatyaspor USA'ya noktayı koydu

ABD'nin New York kentinde Malatyalı iş adamları tarafından kurulan takımın hocası eski milli futbolcu Ümit Karan, görevinden ayrıldı.

05 Kasım 2017 Pazar 09:41
Ümit Karan Malatyaspor USA'ya noktayı koydu

Takımıyla New York Cosmopolitan Lig'de başarılı bir performans sergileyen Ümit Karan, görevini bıraktığını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından bir açıklama yayınlayan Ümit Karan, "Yaklaşık 4 ay önce göreve başladığım Malatyaspor USA futbol takımındaki görevimden, an itibarıyla ayrılmış bulunuyorum. Haftalarca omuz omuza mücadele ettiğim futbolcu arkadaşlarıma teşekkürü borç bilir, ligde lider durumda bulunan takıma, şampiyonluk yolunda başarılar dilerim. Gerekli açıklamaları daha sonra yapacağım." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 09:41
  1. Ümit Karan
  2. Malatyaspor USA

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