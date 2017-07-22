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UMED’ten medyaya uyuşturucuyla mücadele çağrısı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) medya kuruluşlarına “Uyuşturucu ile mücadele” konusunda seferberlik çağrısı yaptı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:17
UMED’ten medyaya uyuşturucuyla mücadele çağrısı

Yapılan açıklamada, son üç yılda medyanın intihar haberleriyle ilgili gösterdikleri hassasiyetten ötürü ölüm oranlarının ciddi oranda düştüğü hatırlatıldı.

Medya kuruluşlarına intihar haberlerini son süreçte veriliş tarzına son derece dikkat etmesinden, etik ilkelere bağlı kalmasından dolayı teşekkür edilen UMED açıklamasında, “Şimdi sıra uyuşturucu ile mücadelede. Medyamız bu hassas konu hakkında seferberlik başlatmalıdır” denildi.

UMED tarafından yapılan açıklamada dikkat edilmesi gereken hususlar madde madde sıralandı.

1- Son üç yılda medyamızın intihar haberleriyle ilgili gösterdikleri hassasiyetten ötürü ölüm oranlarının ciddi oranda düştüğünü öğrendik.

2- Medyamıza intihar haberlerinin son süreçte veriliş tarzına son derece dikkat etmesine, etik ilkelere bağlı kalmasından dolayı teşekkür ederiz.

3- Şimdi sıra uyuşturucu ile mücadelede. Medyamız bu hassas konu hakkında seferberlik başlatmalıdır.

4- Bağımlıların toplumsal konumunu değiştirmek, tedaviye rağbet attırmak için yeni bir mücadele başlatmalıyız.

5- Kullanacağımız ifadelerde bağımlıları öncelikle, ötekileştirmemeli, niteleme ve tasvirlere çok dikkat etmeliyiz.

6- Bağımlıları incitmemeli, onurlarını kıracak haberler yapmamalıyız. Haber kurgusunda abartıdan kaçınmalı, onları reytinge kurban etmemeliyiz.

7- Bağımlıları tehlikeli ve mağdur göstermemeli, onları destek almalarından uzaklaştırmamalıyız.

8- Bağımlıları, ailelerini ve kamuoyunu aydınlatacak haberlerin sayısını artırmalı, sorundan çok çözümü işlemeliyiz.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:17
  1. uyuşturucu
  2. UMED
  3. MEDYA Haberleri
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