UMED: Nefreti Yaymak özgürlük değil nefret suçudur

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UMED, “Türkiye’de yaşam tarzları tehlikede” şeklinde sosyal ağlarda yapılan paylaşımların Türkiye’ye karşı yürütülen psikolojik harbin bir parçası olduğu belirtildi.

Başlatılan operasyonun amacı ve uyarılar ise UMED tarafından sekiz madde de şu şekilde sıralandı:

1- Türkiye'ye karşı önyargıların artması için hayata geçirilen yeni psikolojik harekâtın adı: “Yaşam Tarzı.”

2- Yaşam Tarzı üzerinden yapılan Reina saldırısını perdeleme, Türkiye'yi yıpratma operasyonudur.

3- Operasyon üzerinden hedeflenen; Kutuplaşma, kamplaşma ve ötekileştirmedir. Sosyal gerilimi körüklemedir.

4- Türkiye küresel terörle mücadele ederken, sosyal gerilimi körükleme çabaları en hafif tanımıyla ihanettir.

5- Sosyolojik gerçeklerle örtüşmeyen iddialarla ülkemizi yıpratıcı bir kutuplaşma serüvenine sokma arayışı da tek kelimeyle kötülüktür.

6- Anadolu’nun tarihsel ve sosyolojik yapısını; kirli söylemlerle, ayrımcı sosyal paylaşımlarla ve iftiralarla hedef almak ise hainliktir.

7- Önyargılardan beslenerek nefreti yaymak, teşvik etmek ve savunmak fikir ve internet özgürlüğü değil; NEFRET SUÇUDUR.

8- DİKKAT!

Nefret söylemine ortak olmayın.

Nefret söylemini doğal görmeyin.

Yaşam tarzı operasyonuna alet olmayın.

Kardeşliğimize sahip çıkın.